Чому ви прокидаєтесь вже втомленим: 7 неочевидних причин

Здавалось би, ви спали повноцінних 8-9 годин. Чому ж тоді на ранок ви прокидаєтесь вже втомленим із відчуттям, ніби гуляли усю ніч? У такого стану є цілком зрозумілі причини, дізнайтесь про них в матеріалі.

Для багатьох людей прокидатись вже втомленим після цілої ночі сну – це звична справа. Проте постійна невиспаність погано впливає не тільки на наш настрій, а й на працездатність і здоров'я. Виявивши причину вашої ранкової втоми, ви зможете усунути її й надалі щоранку прокидатись, повним сил та енергії.

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Спорт перед сном

Легка зарядка увечері або заняття з йоги – чудовий спосіб розслабитись перед сном. А от інтенсивні силові тренування можуть погано вплинути на сон. Вони стимулюють вироблення цілого ряду гормонів, і організму досить важко з такого активного й бадьорого режиму відразу переключитись на сон.

Спробуйте перед сном йогу / Фото Unsplash

Спекотна постіль

Якщо у кімнаті занадто спекотно, ви навряд чи легко заснете, а вночі будете часто прокидатись. Краще, щоб у приміщенні було на кілька градусів холодніше, ніж ви звикли, аніж тепліше; теплу пухову ковдру замініть на легшу; купіть піжаму з натуральних матеріалів – ви побачите, як відразу налагодиться ваш сон.

Висока подушка

Постіль також сильно впливає на якість сну. Якщо подушка буде зависокою або занадто м'якою, то зранку ви гарантовано відчуватимете біль у шиї. Який тут відпочинок? Тому не шкодуйте коштів на якісну подушку, яка прийматиме форму вашої голови.

Висока подушка погіршує якість сну / Фото Unsplash

Фільм перед сном

Безпосередньо перед сном краще відкласти усі телефони, планшети, вимкнути телевізор і ноутбук. Усе через те, що світло від гаджетів перешкоджає виробленню мелатоніну, вам стає значно важче заснути.

Забагато алкоголю

Здається, що після келиха вина чи пива ви краще заснете? Можливо, адже багато хто відчуває сонливість від алкоголю. Проте якість вашого сну бажатиме кращого: мозок не може повністю розслабитись, сон буде неглибоким і швидше за все, ви вночі захочете в туалет.

Тож не варто вживати алкоголь безпосередньо перед сном. Якщо вам хочеться відпочити під келих вина, краще зробіть це за кілька годин до того, як лягатимете спати.

Забагато кави

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Так, усі розмови про каву, яка заважає заснути – це правда. Кофеїн – це потужний стимулятор, і навіть чашка кави увечері може серйозно знизити якість вашого сну. Тому бажано випивати останню порцію кави за 5-6 годин до сну. А ще краще – замінити її на гарячий напій з м'ятою чи ромашкою.

Кава перед сном – не найкраще рішення / Фото Unsplash

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Постійні думки

Надокучливі переживання через роботу, проблеми в родині тощо можуть заважати вам швидко заснути. Це все через нервове напруження.

Легко сказати "просто не нервуйтесь", але доведеться пошукати способи, щоб розслабитися перед сном: вимикати усі робочі чати, медитувати, займатись перед сном улюбленим хобі, планувати день на завтра, вести щоденник тощо. Усі ці методи чудово допомагають розслабитись і спокійно заснути без тривог.