Про це розповів знаменитий британський лікар, у якого вже понад 3,6 мільйона підписників у тіктоці, Каран Радж. Він переконаний, що спати наодинці значно краще, ніж поруч із партнером.
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Ви маєте завжди спати самому. Якщо ваш партнер хропить або рухається уві сні, то це завадить вам зануритися у глибокий сон, який необхідний вашому тілу для "перезарядки", що вплине на якість самого сну, – стверджує лікар.
Доктор Каран Радж / Скриншот тікток dr.karanr
Окрім цього, не всі мають однакові цикли сну. Якщо вашому партнеру добре лягати о 23:00, а ви ще почуваєте себе бадьоро, то краще не змушувати себе спати. У цьому випадку ви дізнаєтеся, що таке хронічне недосипання.
Ще одна неочікувана проблема може статися із температурою тіла.
"Один із тригерів, який вам необхідний, щоб заснути, – це падіння температури тіла. Якщо ви ділите з кимось ліжко, то температура повільніше зменшуватиметься, тому вам треба буде більше часу, щоб заснути", – вважає Каран Радж.
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Не всі коментатори погодилися із такими твердженнями лікаря. Комусь добре спати наодинці, а хтось не може заснути без свого коханого чи коханої:
- Нарешті! Позитивний здоровий побічний ефект від вічної самотності! Відправляю це своїй мамі.
- Мій чоловік спить в своїй кімнати. Він хропить і любить, щоб в кімнаті було тепло. Я люблю холодну і тиху кімнату. Одружена 25 років.
- Я сплю в мільйон разів краще, коли лежу з кимось в ліжку. В мене посттравматичний стрес, тому я почуваю себе в безпеці з кимось.
- Я люблю свого чоловіка, але ненавиджу ділити з ним ліжко. Він вважає, що це жахливо, що я так думаю.