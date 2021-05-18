Про це розповів знаменитий британський лікар, у якого вже понад 3,6 мільйона підписників у тіктоці, Каран Радж. Він переконаний, що спати наодинці значно краще, ніж поруч із партнером.

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Ви маєте завжди спати самому. Якщо ваш партнер хропить або рухається уві сні, то це завадить вам зануритися у глибокий сон, який необхідний вашому тілу для "перезарядки", що вплине на якість самого сну, – стверджує лікар.

Доктор Каран Радж / Скриншот тікток dr.karanr

Окрім цього, не всі мають однакові цикли сну. Якщо вашому партнеру добре лягати о 23:00, а ви ще почуваєте себе бадьоро, то краще не змушувати себе спати. У цьому випадку ви дізнаєтеся, що таке хронічне недосипання.

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Ще одна неочікувана проблема може статися із температурою тіла.

"Один із тригерів, який вам необхідний, щоб заснути, – це падіння температури тіла. Якщо ви ділите з кимось ліжко, то температура повільніше зменшуватиметься, тому вам треба буде більше часу, щоб заснути", – вважає Каран Радж.

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Не всі коментатори погодилися із такими твердженнями лікаря. Комусь добре спати наодинці, а хтось не може заснути без свого коханого чи коханої: