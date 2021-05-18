Об этом рассказал известный британский врач, у которого уже более 3,6 миллиона подписчиков в тиктоке, Каран Радж. Он убежден, что спать наедине значительно лучше, чем рядом с партнером.

Интересно Если проснулись среди ночи: 7 способов снова быстро заснуть

Вы всегда должны спать наедине. Если ваш партнер храпит или движется во сне, то это помешает вам окунуться в глубокий сон, который необходим вашему телу для "перезарядки", что повлияет на качество самого сна, – утверждает врач.

Доктор Каран Радж / Скриншот тикток dr.karanr

Кроме этого, не все имеют одинаковые циклы сна. Если вашему партнеру хорошо ложиться в 23:00, а вы еще чувствуете себя бодро, то лучше не заставлять себя спать. В этом случае вы узнаете, что такое хроническое недосыпание.

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

Еще одна неожиданная проблема может произойти с температурой тела.

"Один из триггеров, который вам необходим, чтобы заснуть, – это падение температуры тела. Если вы делите с кем-то кровать, то температура будет медленнее уменьшаться, поэтому вам надо будет больше времени, чтобы уснуть", – считает Каран Радж.

Интересно Девушка потратила 23 тысячи евро, чтобы выглядеть как Барби: фото

Не все комментаторы согласились с такими утверждениями врача. Кому-то хорошо спать в одиночестве, а кто-то не может заснуть без своего любимого или любимой: