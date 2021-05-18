Об этом рассказал известный британский врач, у которого уже более 3,6 миллиона подписчиков в тиктоке, Каран Радж. Он убежден, что спать наедине значительно лучше, чем рядом с партнером.
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Вы всегда должны спать наедине. Если ваш партнер храпит или движется во сне, то это помешает вам окунуться в глубокий сон, который необходим вашему телу для "перезарядки", что повлияет на качество самого сна, – утверждает врач.
Доктор Каран Радж / Скриншот тикток dr.karanr
Кроме этого, не все имеют одинаковые циклы сна. Если вашему партнеру хорошо ложиться в 23:00, а вы еще чувствуете себя бодро, то лучше не заставлять себя спать. В этом случае вы узнаете, что такое хроническое недосыпание.
Еще одна неожиданная проблема может произойти с температурой тела.
"Один из триггеров, который вам необходим, чтобы заснуть, – это падение температуры тела. Если вы делите с кем-то кровать, то температура будет медленнее уменьшаться, поэтому вам надо будет больше времени, чтобы уснуть", – считает Каран Радж.
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Не все комментаторы согласились с такими утверждениями врача. Кому-то хорошо спать в одиночестве, а кто-то не может заснуть без своего любимого или любимой:
- Наконец-то! Положительный здоровый побочный эффект от вечной одиночества! Отправляю это своей маме.
- Мой муж спит в своей комнате. Он храпит и любит, чтобы в комнате было тепло. Я люблю холодную и тихую комнату. Замужем 25 лет.
- Я сплю в миллион раз лучше, когда лежу с кем-то в постели. У меня посттравматический стресс, поэтому я чувствую себя в безопасности с кем-то.
- Я люблю своего мужа, но ненавижу делить с ним постель. Он считает, что это ужасно, что я так думаю.