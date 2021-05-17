Свое детство 20-летняя Джесси Банни провела в достаточно консервативной семье в Германии. Родители запрещали девочке пользоваться макияжем и одевать яркую одежду. Однажды они даже не позволили ей играть куклой Барби, потому что считали, что такие игрушки негативно влияют на ребенка.

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Моим родителям очень не нравилось, когда я хотела выглядеть более женственно. Они ругали меня за макияж и укладку волос. А я всегда хотела рисоваться и вести себя по-девичьи, – рассказывает Джесси.

Как раньше выглядела Джесси / Фото Jessy Bunny

Все резко изменилось, когда девушка смогла вырваться из родительских "объятий". В 18 лет Джесси поступила в университет в Вене и поняла, что стала по-настоящему свободной. Она потратила 7 тысяч евро, которые годами собирали для нее родители, на операцию по увеличению груди.

Как рассказывает сама Джесси, это помогло ей чувствовать себя более уверенно. Поэтому совсем скоро она повторно увеличила грудь, сделала липосакцию и еще несколько операций на губы, щеки и подбородок.

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Недавно девушка зарегистрировалась на сервисе по продаже пикантных фотографий OnlyFans. Джесси нравится ее работа: фанаты оставляют множество приятных комментариев, а иногда даже предлагают жениться. Но пока девушка хочет сосредоточиться на себе.