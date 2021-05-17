Сидя дома, мужчина от скуки просматривал различные креативные проекты, созданные людьми, которые так же не знали, чем себя развлечь на карантине. Работы других настолько вдохновили Юстинаса Стонкуса, что он решил и себе создать интересный фотопроект: превратить классические картины известных художников в настоящие фото.

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Его верными помощниками стали любимая девушка и домашние любимцы, а реквизитом – только те вещи, которые они смогли найти у себя дома. Так они создали более десятка забавных и прекрасных фото, которые заставляют по-новому взглянуть на классическое искусство.

Марк Шагал "Над городом" (1913)

Рене Магритт "Влюбленные" (1928)

Цукиока Йоситоси "Дразня кота" (1888)

Караваджо "Мальчик, укушенный ящером" (1593)

Уилл Барнет "Женщина, которая читает" (1965)

Орацио Джентилески "Амур и Психея" (1610)

Фирмин Бейс "Молодая девушка и капуста" (1903)

Фрида Кало "Фрида и Диего" (1943)

Антон Лосенко "Зевс и Фетида" (1869)

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Густав Климт "Портрет Евгении Примавеси" (1913)

Анри де Тулуз "В постели: поцелуй" (1892)

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Бернардино Луини "Саломея с головой Иоанна Крестителя" (1520-е)

Караваджо "Больной Вакх" (1593)

Жак-Луи Давид "Смерть Марата" (1793)

Анатолий Михайловас-Клошарас "Семейный портрет" (2015)