Мы собрали для вас подборку драйвовых фотографий, доказывающих, что жизнь после пенсии только начинается! Какая разница, сколько вам лет, если вы чувствуете себя молодо?
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"Моя 101-летняя бабушка приготовилась смотреть на затмение"
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"Это моя 75-летняя бабушка, которая сама сшила наряд на вечеринку в стиле 70-х"
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85-летняя бабушка посетила косплей-фестиваль
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"Кто-то предложил моему дедушке присесть, после чего он сделал вот это"
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Какая стильная женщина!
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Дедушка решил закосплееты принцессу Лею из "Звездных войн"
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Бабушка впервые стреляет из пистолета
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"Мой дедушка развлекается на свое 91-летие"
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"Моя прабабушка празднует свой 100-летний юбилей!"
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"Сегодня у дедушки день рождения, поэтому он угощал всех печеньем со своей фотографией"
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96-летняя бабушка играется в виртуальной реальности
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"Сегодня мой 3-летний сын и 89-летняя прабабушка объединились, чтобы поймать их первую в жизни рыбу"
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"Если моя бабушка когда-то выпустит рэп-альбом, я надеюсь, что она использует вот это фото"
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"Бабушка обещала, что, если она доживет до 90 лет, то сделает розовый ирокез"
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