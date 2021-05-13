Они учат нас не относиться к жизни слишком серьезно и находить забавные моменты даже в обычных вещах. Предлагаем вместе посмеяться над самыми смешными шутками пап, которые их родные засняли и выложили в сеть.
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Так папа оделся на первый урок вождения со своей дочерью. Доверие высшего уровня
фото imgur
"Я попросил у папы на День рождения жесткий диск на 640 Гб"
фото imgur
Классическая отцовская шутка – поймал мышку в мышеловку.
Фото Reddit KansinattiKid
На этикетке – "средство для удаления детей"
"Мой отец забежал в комнату и вылил это на меня и мою сестру. Он постоял, понаблюдал с минуту, а потом ушел из разочарованным видом."
Фото Reddit Dragontoast05
Сиденье унитаза треснуло, и "укусило" мужчину. Он нарисовал предупреждение для остальных членов семьи.
Фото Reddit banditomcclain
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Врач сказал девушке, что у нее дефицит натрия в организме. Поэтому папа прислал ей по почте почти 2 килограмма соли.
Фото Reddit elliandjelly
Мужчина поставил огромную фигуру Мистера Бина в ванной, чтобы напугать свою дочь.
Фото Reddit Dennyboy101
Папа всегда следит за тобой.
Фото Reddit embee90
Мужчина сделал на 3D принтере образец "стула" для врача.
Фото Reddit fuckusernames2175
"Я попросила папу принести мне выпрямитель и оставить у двери ванной. Очевидно, он не знает, что такое выпрямитель"
Фото Reddit amrbasshead17
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"Папа сказал, что рассортировал принадлежности по цветам"
Фото Reddit ILoveCodyBlackwell
Мужчина хотел, чтобы на фото дочери и жена смеялись, потому рассказал шутку. Их реакция на фотографии.
Фото Reddit Tio76
Мужчина просверлил отверстие в дереве, чтобы спрятать коробку с кольцом для жены. Ее взгляд такой многозначительный!
Фото Reddit westrox11
Когда оформлением дома к Хэллоуину занимается папа.
Фото Reddit danz409
"Мой отец сказал, что нашел лягушку в ванной, и я должен достать ее"
Фото Reddit spursjosh06