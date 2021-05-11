История любви Уви и Лероя необычная, ведь они даже не могут вспомнить точную дату, когда познакомились. Все потому что супруги знают друг друга с самого детства – они вместе выросли в Вилонии, штат Арканзас.

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Их отношения длятся даже дольше, чем они помнят . Когда пару спросили, когда они начали встречаться и сколько они вместе, учитывая года до женитьбы, Уви рассмеялась: "О, я не знаю, я даже не догадываюсь. Я действительно не помню, кажется, что мы были вместе всегда!"

Уви и Лерой в молодости / Скриншот с видео KCAU-TV

У супругов есть только одна дочь, внучка и несколько правнуков. Одна из правнуков, 6-летняя Молли, называет Уи и Лероя интересными именами – Вейви и Додо: "Я люблю вейв и Дадо, потому что они на самом деле очень милые"

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Уви и Лерой с правнуками / Скриншот с видео KCAU-TV

В чем секрет

Отметив 80-летний юбилей, они точно знают, как сохранить счастливые отношения в течение всего жизни. Ключ к крепкой любви прост: важно постоянно коммуницировать и слышать друг друга, также – вместе работать над отношениями. Когда же их спросили о распределении ролей и лидерстве в паре, то Лерой пошутил: "Я голова, а они – шея, она руководит головой".

Пара из Арканзаса отпраздновала 80-ю годовщину свадьбы / Скриншот с видео KCAU-TV