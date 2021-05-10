Муїва Матулуко познайомився із Кейт ще в університеті і відразу зрозумів, що це кохання з першого погляду. Однак дівчина ніяк не реагувала на залицяння. Та хлопець виявився ще тим "міцним горішком": він навіть не думав здаватися.
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З того часу Муїва став відомим в країні журналістом, запустив власне ЗМІ і брав участь у багатьох соціальних проектах. Але він так і не зміг забути Кейт, тому постійно намагався бути поруч із нею, щоб вона змінила своє рішення. І зрештою йому пощастило!
Муїва і Кейт / фото твітер Múyìwá Mátùlúkò
Наприкінці 2018 року Кейт переїхала в інший район міста Лагос, де проживав сам Муїва. Вони почали частіше спілкуватися, що допомогло потроху налагодити стосунки.
Але дівчина взагалі не поспішала: пара почала зустрічатися лише через 2,5 роки, а згодом закохані дуже швидко одружилися.
Весілля Муїви і Кейт / Фото твітер Múyìwá Mátùlúkò
Знайомі 10 років, друзі 30 місяців, закохані 9 місяців, партнери на все життя! – написав щасливий Муїва у твітері.
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У місцевих ЗМІ Муїву почали жартома називати "королем френдзони". Утім, чоловік взагалі не сумує. Адже він зумів одружитися із дівчиною, яку кохав усі ці роки!