Муйива Матулуко познакомился с Кейт еще в университете и сразу понял, что это любовь с первого взгляда. Однако девушка никак не реагировала на ухаживания. Но парень оказался еще тем "крепким орешком": он даже не думал сдаваться.

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С тех пор Муйива стал известным в стране журналистом, запустил собственное СМИ и участвовал во многих социальных проектах. Но он так и не смог забыть Кейт, поэтому постоянно пытался быть рядом с ней, чтобы она изменила свое решение. И ему повезло!

Муива и Кейт / фото твитер Múyìwá Mátùlúkò

В конце 2018 года Кейт переехала в другой район города Лагос, где проживал сам Муйива. Они стали чаще общаться, что помогло понемногу наладить отношения.

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Но девушка вообще не спешила: пара начала встречаться только через 2,5 года, а впоследствии влюбленные очень быстро поженились.

Свадьба Муйивы и Кейт / Фото твіиер Múyìwá Mátùlúkò

Знакомые 10 лет, друзья 30 месяцев, влюбленные 9 месяцев, партнеры на всю жизнь! – написал счастливый Муйива в твиттере.

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В местных СМИ Муйиву начали в шутку называть "королем френдзоны". Впрочем, он вообще не унывает. Ведь сумел жениться на девушке, которую любил все эти годы!