Такой простой, но очень трогательный жест поднимет вашей половинке настроение на весь день. Рассказываем, как организовать по-настоящему идеальное утро для близкого человека. Следуйте этим советам – и этот романтический завтрак станет волшебным началом дня для вашей пары!

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Выберите подходящий день

Устраивать размеренный атмосферный завтрак в постель перед рабочим днем – не лучшая идея. Лучше отложить эту затею на выходной или на другой день, когда любимый никуда не спешит. Но не стоит будить человека в его выходной в 6 утра. У выспавшегося человека уже хорошее настроение, и ему проще будет настроиться на романтический завтрак.

Подберите столик

Вам будет тяжело нести кофе, тарелки с едой и т.д. в руках, а вашей второй половинке – есть все с прикроватной тумбочки или держать прямо на постели. Поэтому столик, поднос или просто массивная доска для нарезки – незаменимая вещь в этом случае.

Даже деревянная доска станет прекрасной подставкой / Фото Unsplash

Продумайте все заранее

Вечером составьте план и определитесь с тем, какие блюда и напитки вы приготовите, когда будете подавать, с которым декором и тому подобное. Ваш план провалится, если утром окажется, что нет яиц для тостов, а вы не знаете, как правильно варить его любимый кофе. Подготовившись, вы сделаете стильный и аппетитный завтрак.

Украсьте ваш завтрак

Это именно тот момент, когда не лишним будет разнообразен декор. Маленькие живые цветы, сухоцветы, зеленые листочки, вырезанные сердечки или бантики – фантазия не имеет границ. Все это придаст очарования вашим блюдам.

Добавьте немного цветов / Фото Unsplash

Напишите открытку

Вам не составит труда написать несколько теплых слов любимому на открытке и положить ее в конверт, на обратной стороне фото или просто на кусочке бумаги. Такая, на первый взгляд, мелочь, завершит ваш сюрприз и умилит любимого.

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Учтите предпочтения

Есть множество вариантов красивых, вкусных и питательных завтраков: от обычной яичницы с овощами и творога с ягодами до причудливых десертов. Выберите продукты, которые больше всего любит ваш любимый. Если вы не слишком успешный кулинар, то не поленитесь и сбегайте в ближайшую пекарню за круассаном или другой выпечкой.

Приготовьте любимые блюда / Фото Unsplash

Добавьте еду, которую вы не употребляете каждый день : кусочки сыра с плесенью, тост с красной рыбой, тарелочки с орешками или соленой карамелью. Такие детали запоминаются!

Но не все сразу