Если вы до сих пор сомневаетесь, что подарить, а все варианты кажутся вам слишком банальными, то выберите что-то из нашей подборки трогательных подарков матери. Вы еще успеваете приобрести хороший подарок для самого важного и родного в мире человека!

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Подписка на букеты

Обычный букет цветов – это не слишком оригинально. Предлагаем удивлять ее чаще: подарите ей подписку на цветы. Раз в месяц или в неделю курьер будет приносить вашей маме домой свежий букет, который еще долго будет радовать ей глаз.

Подарите маме подписку на букеты / Фото Pexels

Успокаивающее одеяло

У мамы всегда столько забот на работе и дома, подарите ей немного покоя вечером. Специальное утяжеленное сенсорное одеяло очень приятное на ощупь, оно снимает напряжение и стресс , позволяет быстрее заснуть, значительно уменьшает тревожные ощущения. Настоящий релакс для мамы в конце полного суеты дня.

Поляроид

Со встроенной камерой на смартфоне мы совсем забыли об обычных печатных фото. Подарите маме поляроид, а с ним и возможность фиксировать любой радостный момент ее жизни, ведь поляроиды могут сразу печатать фото. Как в старые добрые времена – без дополнительных дублей, только искренние эмоции!

Поляроид станет прекрасным подарком / Фото Pexels

Портрет любимца

У вашей мамы есть собака, кошка или попугай, которых она просто обожает? Она по-настоящему будет растрогана, если получит на День матери портрет ее домашнего любимца от настоящего художника. Такой картиной на стене она будет любоваться каждый день.

Подставка под украшения

Ваша мама до сих пор сохраняет украшения в старой коробочке или шкатулке? Тогда керамическая подставка ей пригодится. А если вы добавите на дно гравировку, дату рождения, особые слова или знаковую цитату, она будет вспоминать о вас каждое утро, когда будет доставать с такой "тарелочки" кольцо.

Керамическая подставка под украшения необычной формы / Фото pinterest

Электронная книга с любимыми произведениями

Для настоящей любительницы литературы предлагаем подарить качественную электронную книгу. Однако ценность не просто в гаджете – загрузите книги, которые вызывают у вас восторг , и дайте маме возможность узнать вас лучше. А, возможно, вы даже напишете несколько своих рассказов в такой особенный день?

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Персонализированный календарь

Многие люди до сих пор пользуются печатными календарями и придают им особое значение. Вы легко можете заказать личный календарь с вашими семейными фото возле каждого месяца. Возьмите с мамы обещание, что она не будет заглядывать вперед, тогда каждый месяц станет для нее сюрпризом.

Календарь с личными фото / Фото artifactuprising

Семейная картина

Мама привыкла везде в доме расставлять семейные фото? Проявите оригинальность и закажите у иллюстратора стилизованное изображение вашей семьи . Пусть оно не будет слишком реалистичным, возможно, даже мультяшным. А у героев картины должны быть только знаковые черты каждого члена семьи.

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Браслет с гравировкой

Такое украшение станет замечательным сентиментальным подарком не только для любимого, но и для мамы. Надпись внутри должна быть по-настоящему особенной, тогда она просто не будет снимать этот браслет!

Браслет с гравировкой особой даты / Фото oniks

Банка с воспоминаниями