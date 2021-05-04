Перед вами – 10 положительных и трогательных поступков от детей, которые трогают своей искренностью. Давайте не забывать делать друг другу добро каждый день. Оно обязательно вернется и вам!
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"Сын моментально выскочил из машины, чтобы помочь другу нести рюкзак в школу"
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"У нашего робота-пылесоса села батарея. Моя 3-летняя дочь спросила, что случилось. Я сказал, что он устал, потому что работал всю ночь. Она отнесла его к себе в комнату и уложила его спать"
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"Моя дочь показывает коровам комиксы на одном из фестивалей"
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"Дочь засунула свои сандалии в мою обувь, чтобы она могла их носить и быть "как папа"
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Девушки вынесли лимонад для местного работника, чтобы он утолил жажду
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Девочка пожертвовала 30 сантиметров своих волос, чтобы из него сделали парики для детей, больных раком
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"Мне было очень плохо, я боролась с горем. Поэтому дочь приготовила ужин. Просто пицца, но тогда она для меня многое значила"
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"Дочь сделала валентинку для плотника, который работал у нас дома"
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"Мой ребенок думал, что почтальон тоже должен получать почту"
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"Почтальон: не отправляйте это никому. Это вам. С уважением, Оливер".
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"Дочь гостила у тети и собрала для меня идеальный букет"
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