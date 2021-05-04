Перед вами – 10 позитивних та зворушливих вчинків від дітей, які зворушують своєю щирістю. Давайте не забувати робити один одному добро кожного дня. Воно обов’язково повернеться й вам!
Цікаво 15 проблем, які зрозуміють лише невисокі дівчата
"Син моментально вискочив з машини, щоб допомогти другу нести рюкзак до школи"
Фото Reddit
"В нашого робота-пилососа сіла батарея. Моя 3-річна дочка спиталася, що сталося. Я сказав, що він втомився, бо працював всю ніч. Вона віднесла його до себе в кімнату і вклала його спати"
Фото Reddit
"Моя дочка показує коровам комікси на одному з фестивалів"
Фото Reddit
"Дочка засунула свої сандалі в моє взуття, щоб вона могла їх носити і бути "як тато"
Фото Reddit
Дівчата винесли лимонад для місцевого працівника, щоб він втамував спрагу
Фото Reddit
Дівчинка пожертвувала 30 сантиметрів свого волосся, щоб з нього зробили перуки для дітей, які хворі на рак
Фото Reddit
"Мені було дуже погано, я боролася з горем. Тому дочка приготувала вечерю. Просто піца, але тоді вона для мене багато чого значила"
Фото Reddit
"Дочка зробила валентинку для столяра, який працював в нас вдома"
Фото Reddit
"Моя дитина думала, що поштар теж має отримувати пошту"
Фото Reddit
"Поштарю: не відправляйте це нікому. Це вам. З повагою, Олівер".
Цікаво Дружки шокували наречену своїм нарядом на весіллі: що вони одягнули
"Дочка гостювала у тітки і зібрала для мене ідеальний букет"
Фото Reddit