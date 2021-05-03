Видео розыгрыша невеста опубликовала на своей странице в тиктоке gabyrojas992. Оно уже набрало более 8 миллионов просмотров. А подписчики девушки неоднозначно отреагировали на такой пранк.

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Сначала на видео можно увидеть самых дружок. Они одеты в роскошные фиолетовые платья. Но удивляет одна деталь – у девушек очень странная обувь.

Подружки невесты / Скриншот тикток gabyrojas992

Дружки пришли в фиолетовых кроксах – повседневной обуви, которая точно не подходит под дресс-код свадьбы. Невеста была очень разочарована от такой неоднозначной затеи, что можно увидеть на видео.

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Девушки были в кроксах / Скриншот тикток gabyrojas992

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Как оказалось, у девушек была сменная обувь – они просто решили разыграть молодую. Но многие подписчики негативного отреагировали на такую выходку. Хотя были и положительные комментарии.

Она выглядит такой разочарованной. Если бы кто-то мне такое сделал в такой особенный день (и неважно, насколько мы близки), я бы их выгнала. (Christine)

Вы понимаете, что это не ваша свадьба? (Anessa)

Народ, я бы не пустила вас. (I)

Надеюсь, что вы принесли сменную обувь. Это действительно неуважение... Вас бы не было на моей свадьбе. (J)

Чего же вы все так отреагировали? Жизнь слишком коротка, чтобы быть серьезным все время. Хотя бы немного повеселитесь. (Cheye)