Недавно Пейдж Тобин с Макквари, Австралия, стала известна на весь мир благодаря видео в инстаграме, на котором она покоряет рампу – большую конструкцию в виде полутрубы – высотой в 3,6 метра. У девочки несколько сотен тысяч подписчиков в инстаграме, а невероятное видео с трюком получило более 1,5 миллиона лайков.

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На этом видео она смело съезжает с рампы, которая вдвое выше рост самой девочки, и профессионально скользит по поверхности. При этом Пейдж покорила всех своим нарядом, в котором разрушает стереотипы о типичных скейтбордистах, – она ​​была одета в легкую розовую юбку и яркий леопардовый шлем. Кажется, эта маленькая девочка совсем не боится высоты и скорости.

Маленькая чемпионка стала на скейт еще в 2 года, когда нашла старый скейт своей мамы в гараже. С тех пор она совершенствовала свои навыки и сейчас поражает своим бесстрашием и мастерством. Девочка показывает, что, хотя скейтбординг это и довольно опасный и экстремальный спорт, он доступен каждому в любом возрасте.

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Девочка стала звездой скейтбординга / Фото инстаграм Пейдж Тобин

У Пейдж далекие и грандиозные планы. Она не собирается бросать скейтбординга хочет покорять новое вершины: изучить новые эффектные и сложные трюки, отправиться в США и познакомиться там со своим кумиром, мировой звездой скейтбординга Тони Хоуком.