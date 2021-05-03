Нещодавно Пейдж Тобін з Маккварі, Австралія, стала відома на весь світ завдяки відео в інстаграмі, на якому вона підкорює рампу – велику конструкцію у вигляді напівтрубу – висотою у 3,6 метра. У дівчинки кілька сотень тисяч підписників в інстаграмі, а неймовірне відео з трюком набрало понад 1,5 мільйона вподобань.

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На цьому відео вона сміливо з'їжджає з рампи, яка удвічі вища за зріст самої дівчинки, і професійно ковзає по поверхні. При цьому Пейдж підкорила усіх своїм нарядом, в якому руйнує усі стереотипи про типових скейтбордистів, – вона була одягнена у легку рожеву спідницю та яскравий леопардовий шолом. Здається, ця маленька дівчинка зовсім не боїться висота та швидкості.

Маленька чемпіонка стала на скейт ще у 2 роки, коли знайшла старий скейт своєї мами у гаражі. З того часу вона вдосконалювала свої навички і зараз вражає своєю безстрашністю та майстерністю. Дівчинка доводить, що, хоч скейтбординг це й досить небезпечний та екстремальний спорт, він доступний кожному у будь-якому віці.

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Дівчинка стала зіркою скейтбордингу / Фото інстаграм Пейдж Тобін

У Пейдж далекі та грандіозні плани. Вона не збирається кидати скейтбордингі хоче підкорювати нове вершини: вивчити нові ефектні та складніші трюки, відправитись у США та познайомитись там зі своїм кумиром, світовою зіркою скейтбордингу, Тоні Хоуком.

6-річна Пейдж Тобін

на скейтборді / Фото інстаграм Пейдж Тобі