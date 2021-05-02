Эти люди хотели просто оригинальную фотографию для соцсетей или собственного архива. Но все пошло не по плану – и вышли невероятные снимки, которые рассмешили уже тысячи людей! Кто-то не удержался на ногах на свадебной фотосессии, а кого-то в самый ответственный момент смыла волна...
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"Папа выбрал идеальный момент для фото, когда страус укусил маму"
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Упс...
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Какое отчаяние на лице!
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Ой!
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Тяжело на это смотреть...
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Голуби не хотели фотографироваться
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Просто прекрасное фото!
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"Соседский ребенок чудом не упал с качели"
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Верблюду явно что-то не понравилось
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Шляпа решила лететь в теплые края
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Фотограф поймал удачный момент
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"Фото, которое стало легендарным в моей семье"
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Не будет новой фотографии в инстаграме
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