Эти люди хотели просто оригинальную фотографию для соцсетей или собственного архива. Но все пошло не по плану – и вышли невероятные снимки, которые рассмешили уже тысячи людей! Кто-то не удержался на ногах на свадебной фотосессии, а кого-то в самый ответственный момент смыла волна...

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"Папа выбрал идеальный момент для фото, когда страус укусил маму"

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Упс...

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Какое отчаяние на лице!

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Ой!

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Тяжело на это смотреть...

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Голуби не хотели фотографироваться

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Просто прекрасное фото!

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"Соседский ребенок чудом не упал с качели"

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Верблюду явно что-то не понравилось

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Шляпа решила лететь в теплые края

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Фотограф поймал удачный момент

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"Фото, которое стало легендарным в моей семье"

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Не будет новой фотографии в инстаграме

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