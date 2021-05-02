Ці люди хотіли просто оригінальну фотографію для соцмереж чи власного архіву. Але все пішло не за планом – і вийшли неймовірні світлини, які насмішили вже тисячі людей! Хтось не втримався на ногах на весільній фотосесії, а когось в найвідповідальніший момент змила хвиля…
Цікаво Целюліт і животик: модель показує, як насправді виглядають "ідеальні" тіла в інстаграмі
"Тато вибрав ідеальний момент для фото, коли страус вкусив маму"
Фото Reddit
Упс...
Фото Reddit
Який розпач на обличчі!
Фото Reddit
Ой!
Фото Reddit
Важко на це дивитися
Фото Reddit
Голуби не хотіли фотографуватись
Фото Reddit
Просто прекрасне фото!
Фото Reddit
"Сусідська дитина дивом не впала з качелі"
Фото Reddit
Верблюду явно щось не сподобалося
Фото Reddit
Капелюх вирішив летіти у вирій
Фото Reddit
Фотограф піймав вдалий момент
Фото Reddit
"Фото, яке стало легендарним в моїй сім’ї"
Фото Reddit
Цікаво Школяр 8 років не стриг волосся, щоб допомогти іншим: як він виглядає зараз
Не буде нової фотографії в інстаграмі
Фото Reddit