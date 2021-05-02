Ці люди хотіли просто оригінальну фотографію для соцмереж чи власного архіву. Але все пішло не за планом – і вийшли неймовірні світлини, які насмішили вже тисячі людей! Хтось не втримався на ногах на весільній фотосесії, а когось в найвідповідальніший момент змила хвиля…

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"Тато вибрав ідеальний момент для фото, коли страус вкусив маму"

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Упс...

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Який розпач на обличчі!

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Ой!

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Важко на це дивитися

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Голуби не хотіли фотографуватись

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Просто прекрасне фото!

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"Сусідська дитина дивом не впала з качелі"

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Верблюду явно щось не сподобалося

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Капелюх вирішив летіти у вирій

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Фотограф піймав вдалий момент

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"Фото, яке стало легендарним в моїй сім’ї"

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Не буде нової фотографії в інстаграмі

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