Якщо ви й досі вагаєтесь із презентом, а усі варіанти здаються вам занадто банальними, то оберіть щось із нашої добірки зворушливих подарунків матері. Ви ще встигаєте придбати гарний подарунок для найважливішої та найріднішої у світі людини!

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Підписка на букети

Звичайний букет квітів – це не надто оригінально. Пропонуємо дивувати її частіше – подаруйте їй підписку на квіти. Раз на місяць чи на тиждень кур'єр приноситиме вашій мамі додому свіжий букет, який ще довго буде радувати їй око.

Подаруйте мамі підписку на букети / Фото Pexels

Заспокійлива ковдра

У мами завжди стільки турбот на роботі та вдома, подаруйте їй трохи спокою ввечері. Спеціальна обтяжена сенсорна ковдра дуже приємна на дотик, вона знімає напругу та стрес, дозволяє швидше заснути, значно зменшує тривожні відчуття. Справжній релакс для мами наприкінці повного метушні дня.

Поляроїд

Із вбудованою камерою на смартфоні ми зовсім забули про звичайні друковані фото. Подаруйте мамі поляроїд, а з ним і можливість відразу фіксувати будь-який радісний момент її життя, адже поляроїди можуть відразу друкувати фото. Як у старі-добрі часи – без додаткових дублів, лише щирі емоції!

Поляроїд стане чудовим подарунком / Фото Pexels

Портрет улюбленця

У вашої мами є песик, кішка чи папуга, яких вона просто обожнює? Вона по-справжньому буде розчулена, якщо отримає на День матері портрет її домашнього улюбленця від справжнього художника. Такою картиною на стіні вона милуватиметься щодня.

Підставка під прикраси

Ваша мама досі зберігає прикраси у старій коробочці чи шкатулці? Тоді керамічна підставка стане їй у пригоді. А якщо ви додасте на дно гравіювання, дату народження, особливі слова чи знакову цитату, вона згадуватиме про вас щоранку, коли братиме з такої "тарілочки" обручку.

Керамічна підставка під прикраси незвичайної форми / Фото pinterest

Електронна книга з улюбленими творами

Для справжньої любительки літератури пропонуємо подарувати якісну електронну книгу. Проте цінність не просто у гаджеті – завантажте книги, які викликають у вас захват, і дайте мамі можливість пізнати вас краще. А, можливо, ви навіть напишете кілька своїх оповідань у такий особливий день?

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Персоналізований календар

Багато людей досі користуються друкованими календарями й надають їм особливе значення. Ви легко можете замовити особистий календар з вашими сімейними фото біля кожного місяця. Візьміть з мами обіцянку, що вона не заглядатиме наперед, тоді кожен місяць буде для неї сюрпризом.

Календар з особистими фото / Фото artifactuprising

Сімейна картина

Мама звикла усюди в будинку розставляти сімейні фото? Проявіть оригінальність і замовте в ілюстратора стилізоване зображення вашої родини. Нехай воно не буде надто реалістичним, можливо, навіть мультяшним. А у героїв картини мають бути лише знакові риси кожного члена родини.

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Браслет з гравіюванням

Така прикраса стане чудовим сентиментальним подарунком не лише для коханого, а й для мами. Надпис всередині має бути по-справжньому особливим, тоді вона просто не зніматиме цей браслет!

Браслет з гравіювання особливої дати / Фото oniks

Банка зі спогадами

Такий подарунок легко зробити самому. Візьміть велику банку, оформіть її за своїм смаком, а найцікавіше помістіть усередину – кількадесят (чи сотень, на що вистачить фантазії) маленьких записок із важливими для вас словами. Сімейні історії, смішні чи зворушливі цитати членів родини, знакові дати чи просто слова любові й вдячності. Один такий папірчик на день – і у мами відразу підніметься настрій.