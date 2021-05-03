Чи ви бачили колись у бібліотеці пристрій для вимірювання шуму чи велотренажер? Користувачі Reddit показали цікаві пристрої у сучасних бібліотеках, які доводять, що такі місця зовсім не зникають, а йдуть у ногу з часом і стають все комфортнішими для читачів. Засісти у такому просторі на кілька годин і поринути з головою у читання – одне задоволення.
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Пристрій для вимірювання шуму
Він горить червоним, якщо ви говорите занадто голосно.
Фото Blackborealis
Кабінка для телефонних дзвінків
Тут ви можете розмовляти, щоб не нікому не заважати.
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М'які пуфи, які зберігають у стіні для економії простору
Фото Naco88
Бігова доріжка у бібліотеці
"В моїй університетській бібліотеці є бігова доріжка з комп’ютером, так що ви можете одночасно займатися і навчатися."
Фото fallenKlNG
Чому досі ніхто до цього не додумався?
Книжки на нижніх полицях ставлять назвами доверху, щоб зручніше було читати і не нагинатись щоразу.
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Пакет із сюрпризом
У цій бібліотеці ви можете взяти будь-який пакунок з книгами – і лише вдома ви дізнаєтесь, які саме твори всередині.
Фото wild006
Чек показує, скільки коштів ви зекономили, взявши книгу в бібліотеці, а не купивши її
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Бібліотекарі знайшли оригінальне застосування старим книгам
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Що читають інші
У цій бібліотеці є відділ, який показує книги, які нещодавно читали інші люди.
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Виставка бджіл у бібліотеці
"У місцевій бібліотеці є вулик для бджіл, у дитячі секції, із трубкою, яка веде назовні"
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