Чи ви бачили колись у бібліотеці пристрій для вимірювання шуму чи велотренажер? Користувачі Reddit показали цікаві пристрої у сучасних бібліотеках, які доводять, що такі місця зовсім не зникають, а йдуть у ногу з часом і стають все комфортнішими для читачів. Засісти у такому просторі на кілька годин і поринути з головою у читання – одне задоволення.

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Пристрій для вимірювання шуму

Він горить червоним, якщо ви говорите занадто голосно.

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Кабінка для телефонних дзвінків

Тут ви можете розмовляти, щоб не нікому не заважати.

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М'які пуфи, які зберігають у стіні для економії простору

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Бігова доріжка у бібліотеці

"В моїй університетській бібліотеці є бігова доріжка з комп’ютером, так що ви можете одночасно займатися і навчатися."

Фото fallenKlNG

Чому досі ніхто до цього не додумався?

Книжки на нижніх полицях ставлять назвами доверху, щоб зручніше було читати і не нагинатись щоразу.

Фото cebolla_y_cilantro

Пакет із сюрпризом

У цій бібліотеці ви можете взяти будь-який пакунок з книгами – і лише вдома ви дізнаєтесь, які саме твори всередині.

Фото wild006

Що може бути приємнішим за звук, з яким відкорковують вино? Адже це означає, що наступні кілька годин пройдуть у приємній компанії вишуканого вина з колекції SHABO. Замовити улюблене вино, не виходячи з дому, можна тут

Чек показує, скільки коштів ви зекономили, взявши книгу в бібліотеці, а не купивши її

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Бібліотекарі знайшли оригінальне застосування старим книгам

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Що читають інші

У цій бібліотеці є відділ, який показує книги, які нещодавно читали інші люди.

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Виставка бджіл у бібліотеці

"У місцевій бібліотеці є вулик для бджіл, у дитячі секції, із трубкою, яка веде назовні"

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