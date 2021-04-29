Ще у грудні 4-річні Луна та Джанелла, що живуть у штаті Арканзас, вирішили незвичайним способом попросити Санта Клауса про різдвяні подарунки: вони написали цілий список бажань, прив'язали його до повітряної кулі та випустили в небо. Мати дівчаток, Летиція Флорес-Гонсалес, зізнається: "Я й не сподівалась, що хтось може й справді знайти цю кулю. Думала, вона здується і просто зникне десь неподалік".

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Проте лист знайшов свого адресата – ним виявився Елвін Бамбург. Наприкінці грудня чоловік саме займався полюванням, коли побачив заплутану у вітках дерев кулю:

Я побачив цю повітряну кулю, і Бог звернувся до мене. Він сказав: "По-перше, ти маєш це дістати і, по-друге, вивези сміття з лісу",

– сміється чоловік

Коли він зняв кулю, то побачив маленький жовтий згорток – лист, у якому дівчинка просила у Санти цукерки, кульку у вигляді Людини-павука, ляльку з мультфільму "Крижане серце", цуценя та іграшку "Мій маленький поні". Це був різдвяний лист на ім'я Луни.

Листи, які написали дівчата / Фото CNN

Навіть за кілька днів Елвін не міг забути про цікаву знахідку і вирішив знайти тих, хто міг надіслати такий лист. На початку січня виклав допис на фейсбуці з фото кулі-мандрівниці та листа проханням поширити його і підписав: "Знайшов це в лісі в Гранд-Кане, штат Луїзіана. Хотілося б знати, коли він був запущений. Схоже, він подолав понад 600 миль. Не соромтеся ділитися"

Та сама куля, яка пролетіла тисячу кілометрів / Фото Фейсбук Елвіна Бамбурга

Допис поширили так багато людей, що, зрештою, він дійшов і до матері близнючок. Летиція зізналась, що була просто шокована: невже куля й справді до когось потрапила? Проте родина ще більше була здивована, коли дівчатка почали отримувати свої різдвяні подарунки від родини Бамбурга, його друзів та знайомих.

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Елвін та його дружина кілька місяців спілкувались з Летицією і дівчатками. Зрештою, в середині квітня вони сіли у машину і вирушили у подорож на тисячу кілометрів, щоб особисто вручити Луні та Джанеллі останній подарунок – песика. Дівчата були у захваті від цуценяти такси, назвавши його Макс.

Цуценя, якого Елвін подарував дівчатам / Фото CNN

Зустріч знайомих по листуванню відбулась дуже тепло, а родина дівчат запросила Бамбургів на святковий обід на честь зустрічі. Прощаючись, вони домовились підтримувати зв'язок та знову зустрітись наприкінці травня.

Ми писали і спілкувались у FaceTimed ще до того, як ми зустрілися. Було зрозуміло, що у нас особливий зв'язок. Коли ми познайомились, це було просто як зустріч з родиною,

– поділився Бамбург

Зустріч Елвіна з родиною дівчаток / Фото CNN

Елвін сподівається, що його історія надихне інших людей відволіктись від щоденних турбот та знайти трохи часу на добре вчинки:

Зробити щось добре насправді не важко. Не варто недооцінювати себе: твої вчинки можуть змусити когось посміхатись у похмурий день,

– каже чоловік