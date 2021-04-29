Еще в декабре 4-летние Луна и Джанелла, живущие в штате Арканзас, решили необычным способом попросить Санта Клауса о рождественских подарках: они написали целый список желаний, привязали его к воздушному шару и выпустили в небо. Мать девочек, Летиция Флорес-Гонсалес, признается: "Я и не ожидала, что кто-то может действительно найти этот шар. Думала, он сдуется и просто исчезнет где-то неподалеку".

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Однако письмо нашло своего адресата – им оказался Элвин Бамбург. В конце декабря мужчина как раз занимался охотой, когда увидел запутанный в ветвях деревьев шар:

Я увидел этот воздушный шар, и Бог обратился ко мне. Он сказал: "Во-первых, ты должен это снять и, во-вторых, вывези мусор из леса",

– смеется мужчина

Когда он снял шар, то увидел маленький желтый сверток – письмо, в котором девочка просила у Санты конфеты, шарик в виде Человека-паука, куклу из мультфильма "Ледяное сердце", щенка и игрушку "Мой маленький пони". Это было рождественское письмо на имя Луны.

Письма, которые написали девочки / Фото CNN

Даже за несколько дней Элвин не мог забыть об интересной находке и решил найти тех, кто мог прислать такое письмо. В начале января он выложил пост на фейсбуке с фото шара-путешественника и письма с просьбой распространить его и подписал: "Нашел это в лесу в Гранд-Кане, штат Луизиана. Хотелось бы знать, когда он был запущен. Похоже, он преодолел более 600 миль. Не стесняйтесь делиться "

Тот самый шар, который пролетел тысячу километров / Фото Фейсбук Элвина Бамбурга

Сообщение распространили так много людей, что, наконец, оно дошло и до матери близняшек. Летиция призналась, что была просто в шоке: неужели шар действительно к кому-то попал? Однако семья еще больше была удивлена, когда девочки начали получать свои рождественские подарки от семьи Бамбурга, его друзей и знакомых.

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Элвин и его жена несколько месяцев общались с Летицией и девочками. В конце концов, в середине апреля они сели в машину и отправились в путешествие на тысячу километров, чтобы лично вручить Луни и Джанелль последний подарок – щенка. Девушки были в восторге от щенка таксы, назвав его Макс.

Щенок, которого Элвин подарил девушкам / Фото CNN

Встреча знакомых по переписке прошла очень тепло, а семья девочек пригласила Бамбурга на праздничный обед в честь встречи. Прощаясь, они договорились поддерживать связь и снова встретиться в конце мая.

Мы писали и общались в FaceTimed еще до того, как мы встретились. Было понятно, что у нас особая связь. Когда мы познакомились, это было просто как встреча с семьей,

– поделился Бамбург

Встреча Элвина с семьей девочек / Фото CNN

Элвин надеется, что его история вдохновит других людей отвлечься от ежедневных забот и найти немного времени на хорошо поступки: