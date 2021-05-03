Вы видели когда-нибудь в библиотеке устройство для измерения шума или велотренажер? Пользователи Reddit показали интересные устройства в современных библиотеках, которые доказывают, что такие места совсем не исчезают, а идут в ногу со временем и становятся все более комфортными для читателей. Засесть в таком пространстве на несколько часов и окунуться с головой в чтение – одно удовольствие.

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Устройство для измерения шума

Оно горит красным, если вы говорите слишком громко.

Фото Blackborealis

Кабинка для телефонных звонков

Здесь вы можете разговаривать, чтобы не никому не мешать.

Фото MrCrash2U

Мягкие пуфы, которые хранят в стене для экономии пространства

Фото Naco88

Беговая дорожка в библиотеке

"В моей университетской библиотеке есть беговая дорожка с компьютером, так что вы можете одновременно заниматься и учиться."

Фото fallenKlNG

Почему до сих пор никто до этого не додумался?

Книги на нижних полках ставят названиями вверх, чтобы удобнее было читать и не нагибаться каждый раз.

Фото onion_and_cilantro

Пакет с сюрпризом

В этой библиотеке вы можете взять любой пакет с книгами – и только дома вы узнаете, какие именно произведения внутри.

Фото wild006

Что может быть приятнее звука, с которым открывают вино? Ведь это означает, что следующие несколько часов пройдут в приятной компании изысканного вина из коллекции SHABO. Заказать любимое вино, не выходя из дома, можно здесь.

Чек показывает, сколько средств вы сэкономили, взяв книгу в библиотеке, а не купив ее

Фото vpatel11

Библиотекари нашли оригинальное применение старым книгам

Фото hcherie92

Что читают другие

В этой библиотеке есть отдел, который показывает книги, которые недавно читали другие люди.

Фото mariottcourtyard

Выставка пчел в библиотеке

"В местной библиотеке есть улей для пчел, в детской секции, с трубкой, которая ведет наружу"