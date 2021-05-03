Вы видели когда-нибудь в библиотеке устройство для измерения шума или велотренажер? Пользователи Reddit показали интересные устройства в современных библиотеках, которые доказывают, что такие места совсем не исчезают, а идут в ногу со временем и становятся все более комфортными для читателей. Засесть в таком пространстве на несколько часов и окунуться с головой в чтение – одно удовольствие.
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Устройство для измерения шума
Оно горит красным, если вы говорите слишком громко.
Фото Blackborealis
Кабинка для телефонных звонков
Здесь вы можете разговаривать, чтобы не никому не мешать.
Фото MrCrash2U
Мягкие пуфы, которые хранят в стене для экономии пространства
Фото Naco88
Беговая дорожка в библиотеке
"В моей университетской библиотеке есть беговая дорожка с компьютером, так что вы можете одновременно заниматься и учиться."
Фото fallenKlNG
Почему до сих пор никто до этого не додумался?
Книги на нижних полках ставят названиями вверх, чтобы удобнее было читать и не нагибаться каждый раз.
Фото onion_and_cilantro
Пакет с сюрпризом
В этой библиотеке вы можете взять любой пакет с книгами – и только дома вы узнаете, какие именно произведения внутри.
Фото wild006
Чек показывает, сколько средств вы сэкономили, взяв книгу в библиотеке, а не купив ее
Фото vpatel11
Библиотекари нашли оригинальное применение старым книгам
Фото hcherie92
Что читают другие
В этой библиотеке есть отдел, который показывает книги, которые недавно читали другие люди.
Фото mariottcourtyard
Выставка пчел в библиотеке
"В местной библиотеке есть улей для пчел, в детской секции, с трубкой, которая ведет наружу"
Фото sauer_kussen