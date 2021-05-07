Такий простий, але дуже зворушливий жест підніме вашій половинці настрій на увесь день. Розповідаємо, як організувати по-справжньому ідеальний ранок для близької людини. Дотримуйтесь цих порад – і цей романтичний сніданок стане чарівним початком дня для вашої пари!

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Оберіть відповідний день

Влаштовувати розмірений атмосферний сніданок у ліжко перед робочим днем – не найкраща ідея. Краще відкласти цей задум на вихідний або ж на інший день, коли коханий нікуди не поспішає. Водночас не варто будити людину у її вихідний о 6 ранку. Людина, що виспалась, вже має хороший настрій і їй простіше буде налаштуватись на романтичний сніданок.

Підберіть столик

Вам буде важко нести каву, тарілки з їжею тощо у руках, а вашій другій половинці – їсти усе з тумбочки біля ліжка чи тримати просто на постелі. Тому столик, таця чи просто масивна дошка для нарізання – це незамінна річ у цьому випадку.

Навіть дерев'яна дошка стане чудовою підставкою / Фото Unsplash

Продумайте все завчасно

Звечора складіть план та визначтесь з тим, які страви та напої ви приготуєте, коли будете подавати, з яким декором тощо. Ваш план провалиться, якщо зранку виявиться, що немає яєць для тостів, а ви не знаєте, як правильно варити його улюблену каву. Підготувавшись, ви зробите стильний та апетитний сніданок.

Прикрасьте ваш сніданок

Це саме той момент, коли не зайвим буде різноманітний декор. Маленькі живі квіти, сухоцвіти, зелені листочки, вирізані сердечка чи бантики – фантазії не має меж. Усе це додасть чарівності вашим стравам.

Додайте трохи квітів / Фото Unsplash

Напишіть листівку

Вам не важко буде написати кілька теплих слів коханому на листівці й покласти її у конверт, на зворотній стороні фото чи просто не шматочку паперу. Така, на перший погляд, дрібничка, довершить ваш сюрприз і розчулить коханого.

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Врахуйте вподобання

Може бути безліч варіантів красивих, смачних та поживних сніданків: від звичайної яєшні з овочами та кисломолочного сиру з ягодами до вигадливих десертів. Оберіть продукти, які найдужче любить ваш коханий. Якщо ж ви не надто успішний кулінар, то не полінуйтесь і збігайте у найближчу пекарню по запашний круасан чи іншу випічку.

Приготуйте улюблені страви / Фото Unsplash

Додайте їжу, яку ви не їсте щодня: шматочки сиру з пліснявою, тост з червоною рибою, тарілочки з горішками чи солоною карамеллю. Такі деталі запам'ятовуються!

Не все одразу

Романтичний сніданок не повинен перетворитись на застілля. Не потрібно перше, друге і компот, десятки тарілочок із закусками, бутербродів тощо. Не змушуйте людину почуватись незручно і переїдати. Вам достатньо приготувати улюблену страву вашого коханого та зробити смачний чай чи каву – і найкращий сніданок, який виглядає красиво і смачно, готовий!