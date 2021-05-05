Эту историю блогерша по имени Бриджит рассказала в своем тиктоке bridge.stape. Все началось в 3 ночи: она получила от жениха Дрю сообщение, которое просто ее шокировало. Там говорилось, что парня срочно забрали в больницу, ведь у него случилось обезвоживание.

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Парамедики сказали, что у него обезвоживание, и сообщили, что мы сможем наведаться к нему утром, если капельница поможет. Родители уже здесь, но врачи сказали, что его должны выписать до 11 утра, – говорилось в сообщении.

Как выглядела Бриджит за несколько часов до свадьбы / Скриншот тикток bridge.stape

Также ей отправили фотографию Дрю, который лежал в машине скорой помощи.

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Дрю в машине скорой помощи / Скриншот тикток bridge.stape

Девушка очень растерялась: ее будущий муж лежит в больнице, а свадьба уже на носу. Бриджит потратила 2 часа на то, чтобы предупредить всех гостей. Но как оказалось – жених просто разыграл свою любимую.

В этот день Дрю отмечал свой последний день холостяцкой жизни, поэтому решил придумать что-то оригинальное. Во время прогулки он увидел запаркованную машину скорой помощи и попросил у водителей сфотографироваться внутри.

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Забавно, но он сразу забыл о розыгрыше и спокойно пошел спать, пока невеста занималась организационными вопросами. Хотя девушка очень разозлилась из-за этой ситуации, свадьбу таки не перенесли и они смогли вовремя пожениться.