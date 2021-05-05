Долгожданная свадьба должно было состояться вечером 1 мая в индийском штате Уттар-Прадеш. В Индии до сих пор практикуют браки по договоренности между семьями, и этот случай был не исключением. На празднование собрались все родственники и жители соседних сел. Однако все сразу пошло не так, как ожидал жених.

Читайте также: Дружки шокировали невесту своим нарядом на свадьбе: что они одели

Его будущая жена просто попросила мужа рассказать ей таблицу умножения на 2 , прежде чем они окончательно заключат брак и свяжут свои судьбы. Похоже, жених совсем не был готов к такому математическому экзамену, он растерялся и не смог выполнить такое простое задание.

Пара так и не нашла общий язык / Фото Pexels

Как только церемония началась, невеста сказала, что не собирается выходить замуж за человека, который не знает элементарных правил , и ушла. Убедить женщину вернуться не удалось ни друзьям, ни родственникам, как они не пытались. У них были на это причины: во время подготовки к браку семьи обменялись многочисленными подарками, и теперь все это имущество создавало большие проблемы.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Двоюродный брат женщины был удивлен таким поворотом событий и уверял, что всю их семью просто обманули. Однако он поддерживает свою сестру в ее решении:

Семья жениха ничего не сказала нам о его образовании. Возможно, он даже не ходил в школу. Но моя смелая сестра ушла, не боясь социального осуждения,

– рассказал брат