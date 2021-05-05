Довгоочікуване весілля мало відбутись ввечері 1 травня в індійському штаті Уттар-Прадеш. В Індії досі практикують шлюби за домовленністю між родинами, і цей випадок був не виключенням. На святкування зібрались усі родичі та жителі сусідніх сіл. Проте усе відразу пішло не так, як очікував наречений.

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Його майбутня дружина просто попросила чоловіка розповісти їй таблицю множення на 2, перш ніж вони остаточно підуть до шлюбу і пов'яжуть свої долі. Схоже, наречений зовсім не був готовий до такого математичного іспиту, він розгубився і не зміг виконати таке просте завдання.

Пара так і не знайшла спільну мову / Фото Pexels

Як тільки церемонія почалась, наречена виголосила, що не збирається виходити заміж за людину, яка не знає елементарних правил, та пішла геть. Переконати жінку повернутись не вдалось ні друзям, ні родичам, як вони не намагались. У них були на це причини: під час підготовки до шлюбу родини обмінялись численними подарунками, тож тепер усе це майно створювало неабиякі проблеми.

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Двоюрідний брат жінки був здивований таким поворотом подій і запевняв, що усю їх родину просто обдурили. Проте він підтримує свою сестру у її рішенні :

Сім'я нареченого нічого не сказала нам про його освіту. Можливо, він навіть не ходив до школи. Але моя смілива сестра пішла, не боячись соціального осуду,

– розповів брат

Зрештою, після переговорів, обидві родини дійшли компромісу і домовились повернути одне одному усі подарунки та коштовності, які отримали.