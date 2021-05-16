Такой сюрприз житель британского города Ипсвич, Джимми Эймс, сделал жене к годовщине их свадьбы, которая состоялась в 2017 году. Он решил, что романтическая татуировка иероглифа на предплечье, означающая "любовь", будет лучшим подарком. Однако сделал роковую ошибку, из-за которой жена на него обиделась.

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Ранее, в 2007 году, Джимми набил себе первый китайский иероглиф: его знак зодиака по китайскому гороскопу, означающий "крыса" (на английском – rat). А новую любовную татуировку он разместил немного выше. Ни Джимми, ни мастер не увидели в этом ничего особенного. Лишь через несколько недель после сеанса мужчина понял, что эти два слова складываются в позорное словосочетание – "love rat".

Татуировка "love rat", означающая "предатель" / Фото Daily Mail

Жена такой подарок вовсе не оценила. Дело в том, что в английском языке выражение "love rat" употребляют для обозначения мужчин, которые имеют еще какие-то тайные отношения на стороне, обманывая своего партнера. Поэтому Джимми случайно окрестил себя предателем . Он все еще надеялся, что это ошибка, и спросил у знакомого, который знает китайский – и его догадки подтвердились.

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Сначала его жена, Микаэла, расстроилась из-за такой досадной случайности. Она сама сделала такую же татуировку "любовь", однако на запястье и рядом с другими – именами их двоих детей, поэтому с трактовкой ее надписей не возникло никаких проблем. Однако позже они начали воспринимать неудачное тату как шутку и даже смеяться над этим:

Я подумал тогда: "Я уже это сделал, какой смысл паниковать? Я мог бы просто посмеяться над этим". У меня нет символа "предатель", но у меня есть "любовь" и "крыса", записанные на моей руке,

– признается мужчина

Супруги начали воспринимать тату Джимми как шутку / Фото Daily Mail

Джимми шутит, что для его жены такое тату даже может стать гарантией верности ее возлюбленного. Ведь ни одна женщина не будет встречаться с мужчиной, который уже имеет на руке позорное тату "love rat".