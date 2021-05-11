Подросток из Вьетнама верил, что будет вместе с любимой до конца жизни, поэтому сделал татуировку с ее именем. Впоследствии пара разошлась – и он "гениально" ее скрыл.

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Парень, имя которого не называют, объяснил, почему решился на столь специфическую татуировку. Он очень любил свою девушку и хотел продемонстрировать таким образом привязанность. Хотя тогда парень даже не осознавал, что это не лучшая идея.

Мы очень любили друг друга, и мне хотелось, чтобы это продолжалось вечно, – пояснил юноша.

Как результат – тату-мастер сделал ему большой рисунок на груди. Там было написано "Моя принцесса", имя девушки – Чион Минь Ху – и день рождения – 29 июня 2005 года. А в придачу все украсили двумя сердечками.

Татуировка, которую набил себе парень / Фото 手机网易网

Но чуда не случилось – девушка бросила его через несколько лет. Мальчик попал в очень неудобную ситуацию: каждый раз, когда он смотрел в зеркало, то ему становилось больно.

"Мне было очень грустно после расставания. Если честно, мне до сих пор неприятно. Я надеюсь, что смогу забыть ее и начать новую жизнь", – искренне рассказал парень.

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Эмоциональный юноша решился на еще более неоднозначную татуировку. Теперь на его груди красуется большой гроб, который символически похоронил их отношения. Кто знает, возможно через некоторое время парень снова наведается в тату-салон.

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Новая татуировка парня / Фото 手机网易网