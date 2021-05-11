Підліток із В’єтнаму вірив, що буде разом із коханою до кінця життя, тому зробив татуювання із її іменем. Згодом пара розійшлася – і він "геніально" його приховав.
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Хлопець, ім’я якого не називають, пояснив, чому наважився на настільки специфічне татуювання. Він дуже кохав свою дівчину і хотів продемонструвати у такий спосіб прив’язаність. Хоч тоді хлопчина навіть не усвідомлював, що це не найкраща ідея.
Ми дуже любили один одного, і мені хотілося, щоб це тривало вічно, – пояснив юнак.
Як результат – тату-майстер зробив йому великий малюнок на грудях. Там було написано "Моя принцеса", ім’я дівчини – Чион Мінь Ху – та день народження – 29 червня 2005 року. А на додачу все прикрасили двома сердечками.
Татуювання, яке набив собі хлопець / Фото 手机网易网
Та дива не сталося – дівчина кинула його через кілька років. Хлопчина потрапив у дуже незручну ситуацію: кожного разу, коли він дивився у дзеркало, то йому ставало боляче.
"Мені було дуже сумно після розставання. Якщо чесно, мені досі неприємно. Я сподіваюся, що зможу забути її та почати нове життя", – щиро розповів хлопець.
Емоційний юнак наважився на ще більш неоднозначне татуювання. Тепер на його грудях красується велика труна, яка символічно похоронила їхні стосунки. Хтозна, можливо через якийсь час хлопчина знову навідається у тату-салон.
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Нове татуювання хлопця / Фото 手机网易网