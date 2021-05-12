Такий сюрприз житель британського міста Іпсвіч, Джиммі Еймс, зробив дружині до річниці їх весілля, яке відбулось у 2017 році. Він вирішив, що романтичне татуювання ієрогліфа на передпліччі, що означає "кохання" буде найкращим подарунком. Проте зробив фатальну помилку, через яку дружина на нього образилась.

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Раніше, у 2007 році, Джиммі набив собі перший китайський ієрогліф: його знак зодіаку за китайським гороскопом, що означає "щур" (англійською – rat). А нове любовне татуювання він розмістив трохи вище. Ні Джиммі, ні майстер не побачили у цьому нічого особливого. Лише за кілька тижнів після сеансу чоловік зрозумів, що ці два слова поєднуються у ганебне словосполучення – "love rat".

Татуювання "love rat", що означає "зрадник" / Фото Daily Mail

Дружина такий подарунок зовсім не оцінила. Річ у тім, що в англійській мові вираз "love rat" вживають на позначення чоловіків, які мають ще якісь таємні стосунки на стороні, обманюючи свого партнера. Тож Джиммі випадково охрестив себе зрадником. Він все ще сподівався, що це помилка, тож перепитав у знайомого, що знає китайську – і його здогадки підтвердилися.

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Спочатку його дружина, Мікаела, засмутилась через таку прикру випадковість. Вона сама зробила таке ж татуювання "кохання", проте на зап'ясті і поруч з іншими – іменами їх двох дітей, тож з трактуванням її надписів не виникло ніяких проблем. Проте згодом вони почали сприймати невдале тату як жарт і навіть сміятись над цим:

Я подумав тоді: "Я вже це зробив, який сенс панікувати? Я міг би просто посміятися над цим". У мене немає символу "зрадник", але у мене є "любов" і "щур", записані на моїй руці,

– зізнається чоловік

Подружжя почало сприймати тату Джиммі як жарт / Фото Daily Mail

Джиммі жартує, що для його дружини таке тату навіть може стати гарантією вірності її коханого. Адже жодна жінка не зустрічатиметься з чоловіком, який вже має на руці ганебне тату "love rat".

Подружжя також вважає, що такий кумедний випадок – це хороша історія, яку можна розповідати на вечірках та у пабі. До того ж майже ніхто з їх знайомих не знає китайської, тож і хвилюватися немає сенсу: "Я ж не можу відрізати руку", – сміється Джиммі