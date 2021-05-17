Забавную историю девушка рассказала на своей странице в тиктоке jackontherocks__. Видео уже просмотрели более 600 тысяч раз!

Интересно 6 запретных тем: о чем не стоит говорить на первом свидании

Лесли надеялась получить эротическое черное белье вместе с небольшой футболкой. Перед заказом девушка специально пересмотрела размер комплекта: это был one size (универсальный размер, который подойдет людям любой комплекции).

Комплект, который заказала Лесли / Фото скриншот тикток jackontherocks__

Когда девушка раскрыла посылку, то не смогла сдержать смех. Комплект оказался настолько маленьким, что его было просто невозможно надеть.

Но она придумала, что делать с крохотным бельем. Такой эротический наряд идеально подошел для домашнего любимца Лесли. Посмотрите на эти фото – бульдог выглядит довольным!

Он идеально подходит для маленького бульдога / Фото скриншот тікток jackontherocks__

Интересно Девушка организовала фейковую свадьбу, чтобы отомстить бывшему

Подписчики Лесли оценили такую ​​"обновку" для собачки. Они считают, что девушке повезло с комплектом.

  • Наденьте это на собаку и скажите: "Эй, ты заплатишь за этот комплект".
  • Пожалуйста, пусть он (песик – Life 24) станцует в нем.
  • Разве это фейл? Я считаю, что комплект стоит каждого копеечки, которую ты за него отдала.

 