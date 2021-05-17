Забавную историю девушка рассказала на своей странице в тиктоке jackontherocks__. Видео уже просмотрели более 600 тысяч раз!
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Лесли надеялась получить эротическое черное белье вместе с небольшой футболкой. Перед заказом девушка специально пересмотрела размер комплекта: это был one size (универсальный размер, который подойдет людям любой комплекции).
Комплект, который заказала Лесли / Фото скриншот тикток jackontherocks__
Когда девушка раскрыла посылку, то не смогла сдержать смех. Комплект оказался настолько маленьким, что его было просто невозможно надеть.
Но она придумала, что делать с крохотным бельем. Такой эротический наряд идеально подошел для домашнего любимца Лесли. Посмотрите на эти фото – бульдог выглядит довольным!
Он идеально подходит для маленького бульдога / Фото скриншот тікток jackontherocks__
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Подписчики Лесли оценили такую "обновку" для собачки. Они считают, что девушке повезло с комплектом.
- Наденьте это на собаку и скажите: "Эй, ты заплатишь за этот комплект".
- Пожалуйста, пусть он (песик – Life 24) станцует в нем.
- Разве это фейл? Я считаю, что комплект стоит каждого копеечки, которую ты за него отдала.