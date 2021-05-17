Забавную историю девушка рассказала на своей странице в тиктоке jackontherocks__. Видео уже просмотрели более 600 тысяч раз!

Интересно 6 запретных тем: о чем не стоит говорить на первом свидании

Лесли надеялась получить эротическое черное белье вместе с небольшой футболкой. Перед заказом девушка специально пересмотрела размер комплекта: это был one size (универсальный размер, который подойдет людям любой комплекции).

Комплект, который заказала Лесли / Фото скриншот тикток jackontherocks__

Когда девушка раскрыла посылку, то не смогла сдержать смех. Комплект оказался настолько маленьким, что его было просто невозможно надеть.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Но она придумала, что делать с крохотным бельем. Такой эротический наряд идеально подошел для домашнего любимца Лесли. Посмотрите на эти фото – бульдог выглядит довольным!

Он идеально подходит для маленького бульдога / Фото скриншот тікток jackontherocks__

​Интересно Девушка организовала фейковую свадьбу, чтобы отомстить бывшему

Подписчики Лесли оценили такую ​​"обновку" для собачки. Они считают, что девушке повезло с комплектом.