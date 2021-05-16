О своем самом сумасшедшем поступке в жизни молодая блогерша и фитнес-тренерка Сара Вилард рассказала в тиктоке. Её видео уже просмотрели более 750 тысяч раз.

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Девушка не объяснила, почему была зла на своего бывшего парня. Но, судя по ее поступку, она хотела вызвать ревность, чтобы он пожалел о разрыве отношений.

Блогерка Сара Вилард / Скриншот тикток sarahvilard

Помню случай, когда я устроила подставную свадьбу с фотосессией, чтобы отомстить бывшему парню, – написала Сара.

Блогерша опубликовала несколько фотографий из своего фейковой "свадьбы". Здесь мы видим и свадебное платье, и жениха, и дружку. Забавно, но все это – незнакомцы, которым девушка заплатила.

"Невеста" с "женихом" / Скриншот тикток sarahvilard

Сара рассказала, что ее бывший в свое время отреагировал на эту фотосессию. Однако она не раскрыла никаких деталей.

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Сара с "дружкою" / Скриншот тикток sarahvilard

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Пользователи тиктока удивились от столь безумного поступка блогершы: