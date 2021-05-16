О своем самом сумасшедшем поступке в жизни молодая блогерша и фитнес-тренерка Сара Вилард рассказала в тиктоке. Её видео уже просмотрели более 750 тысяч раз.
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Девушка не объяснила, почему была зла на своего бывшего парня. Но, судя по ее поступку, она хотела вызвать ревность, чтобы он пожалел о разрыве отношений.
Блогерка Сара Вилард / Скриншот тикток sarahvilard
Помню случай, когда я устроила подставную свадьбу с фотосессией, чтобы отомстить бывшему парню, – написала Сара.
Блогерша опубликовала несколько фотографий из своего фейковой "свадьбы". Здесь мы видим и свадебное платье, и жениха, и дружку. Забавно, но все это – незнакомцы, которым девушка заплатила.
"Невеста" с "женихом" / Скриншот тикток sarahvilard
Сара рассказала, что ее бывший в свое время отреагировал на эту фотосессию. Однако она не раскрыла никаких деталей.
Сара с "дружкою" / Скриншот тикток sarahvilard
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Пользователи тиктока удивились от столь безумного поступка блогершы:
- Уровень самоотдачи – один из двух: либо невероятно сумасшедший, либо абсолютно гениальный.
- Но чувиха... как насчет медового месяца? Если начала, то иди до конца.
- Представьте такой поворот: ты и этот жених действительно влюбляетесь друг в друга.