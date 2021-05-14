Несколько месяцев назад Нейтан Ривз и его жена Сьюзи отдыхали вместе с родственникам на острове Норфолк. Пара решила оторваться от обыденности и просто насладиться водами Тихого океана.

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Хотя жена всегда напоминала Нейтану снимать кольцо перед купанием, он в очередной раз забыл это сделать. Как результат – кольцо потерялось в водах океана. Пара просила местных о помощи и опубликовала несколько сообщений о потерянном колечке в соцсетях.

Но все было напрасно: отпуск закончился – и супруги поехали домой в родной город Голд-Кост (Австралия).

"Я всегда говорю ему снимать кольцо перед тем, как идти плавать. Он потерял его за день до нашей второй годовщины", – вспоминает ситуацию жена.

История получила огласку уже через несколько месяцев. Однажды к Ривзу обратилась местная пирнальниця Сьюзан Приор. Во время одного из погружений она заметила странную рыбку: маленькая кроха была "одета" в кольцо.

Рибка, которая "носит" это кольцо / Фото norfolkislandreef.com.au

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На вид с рыбкой все хорошо, но, по мере того как она начнет расти, то колечко все больше будет ее сковывать. Такие металлические изделия можно убрать, если действовать аккуратно. Но сначала нужно поймать рыбку, – объясняет Приор.

Та ж рыбка с другого ракурса / Фото norfolkislandreef.com.au

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По словам девушки, местные жители пытаются поймать рыбку, чтобы спасти ее. Но пока этого не удалось сделать. Между тем супруги до сих пор верят, что они таки смогут вернуть свое обручальное кольцо.