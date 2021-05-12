Вы не найдете в ее работах банальные иероглифы или массивные рисунки с "агрессивными" цветами. Здесь все гораздо нежнее и оригинальнее.

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Интересно, что она начала свой творческий путь в 2011 году в Турции, где культура татуировки не пользуется большой популярностью. Перед тем девушка изучала историю искусств в Анкаре, а также постоянно занималась рисованием.

Это очень помогло ей выработать собственный стиль. Только посмотрите на эти нереально точные детали, причудливые геометрические фигуры и нетипичные сюжеты. Такими татуировками можно наслаждаться часами!

Ева не пользуется электронными планшетами во время рисования эскизов. Она все делает от руки на бумаге!

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Кроме собственных эскизов, Ева Карабудак может набить картины известных художников. Вот копии работ Винсента Ван Гога, Густава Климта и других художников.

Больше работ талантливой девушки вы можете увидеть на ее странице в инстаграме. За ней следят уже более 600 тысяч подписчиков, а недавно она открыла собственный тату-салон в Нью-Йорке!

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