Ви не знайдете у її роботах банальні ієрогліфи чи масивні малюнки із "агресивними" кольорами. Тут все значно ніжніше та оригінальніше.

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Цікаво, що майстриня почала свій творчий шлях у 2011 році в Туреччині, де культура татуювання не користується великою популярністю. Перед тим дівчина вивчала історію мистецтв у Анкарі, а також постійно займалася малюванням.

Це дуже допомогло їй виробити власний стиль. Лише погляньте на ці нереально точні деталі, чудернацькі геометричні фігури та нетипові сюжети. Цими татуюваннями можна насолоджуватися годинами!

Єва не користується електронними планшетами під час малювання ескізів. Вона все робить від руки на папері!

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Окрім власних ескізів, Єва Карабудак може набити картини відомих художників. Ось копії робіт Вінсента Ван Гога, Густава Клімта та інших митців.

Більше робіт талановитої тату-майстрині ви можете побачити на її сторінці в інстаграмі. За нею стежать вже понад 600 тисяч підписників, а нещодавно вона відкрила власний тату-салон у Нью-Йорку!

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