Кілька місяців тому Нейтан Рівз та його дружина С’юзі відпочивали разом із родичам на острові Норфолк. Пара вирішила відірватися від буденності та просто насолодитися водами Тихого океану.

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Хоч жінка завжди нагадувала Нейтану знімати обручку перед купанням, він вкотре забув це зробити. Як результат – кільце загубилося у водах океану. Пара просила місцевих про допомогу та опублікувала кілька дописів про втрачене колечко у соцмережах.

Та все було марно: відпустка закінчилася – і подружжя поїхало додому у рідне австралійське місто Голд-Кост.

"Я завжди кажу йому знімати кільце перед тим, як йти плавати. Він загубив його за день до нашої другої річниці", – згадує ситуацію дружина.

Історія набула розголосу вже через кілька місяців. Одного разу до Рівзів звернулася місцева пірнальниця С’юзан Пріор. Під час одного із занурень вона зауважила дивну рибку: маленька крихітка була "одягнена" в обручку. Жінка не змогла її спіймати, але зробила кілька фото.

Рибка, яка зараз "носить" цю обручку / Фото norfolkislandreef.com.au

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На вигляд з рибкою все добре, але, як вона почне рости, то колечко все більше буде її сковувати. Такі металеві вироби можна забрати, якщо діяти акуратно. Але спершу треба спіймати рибку, – пояснює пані Пріор.

Та ж рибка з іншого ракурсу / Фото norfolkislandreef.com.au

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За словами пірнальниці, місцеві мешканці намагаються зловити рибку, щоб врятувати її. Але поки цього не вдалося зробити. Тим часом подружжя досі вірить, що вони таки зможуть повернути свою обручку.