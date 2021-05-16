Про свій найшаленіший вчинок у житті молода блогерка та фітнес-тренерка Сара Вілард розповіла у тіктоці. Її відео вже переглянули понад 750 тисяч разів.
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Дівчина не пояснила, чому була розлючена на свого колишнього хлопця. Але, судячи з її вчинку, вона хотіла викликати ревнощі, щоб він пошкодував про розрив стосунків.
Блогерка Сара Вілард / Скриншот тікток sarahvilard
Пам’ятаю той випадок, коли я влаштувала підставне весілля з фотосесією, щоб помститися колишньому хлопцю, – написала Сара.
Блогерка опублікувала кілька фотографій зі свого несправжнього "весілля". Тут ми бачимо і весільне плаття, і нареченого, і дружку. Кумедно, але це все – незнайомці, яким дівчина заплатила.
"Наречена" з "нареченим" / Скриншот тікток sarahvilard
Сара розповіла, що її колишній свого часу відреагував на цю фотосесію. Однак вона не розкрила ніяких деталей.
Сара з "дружкою" / Скриншот тікток sarahvilard
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Користувачі тіктоку здивувалися від настільки божевільного вчинку блогерки:
- Рівень самовіддачі – один з двох: або неймовірно божевільний, або абсолютно геніальний.
- Але чувіха… як щодо медового місяця? Якщо вже почала, то йди до кінця.
- Уявіть такий поворот: ти і цей наречений справді закохуєтесь один в одного.