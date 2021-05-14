Пропонуємо насолодитись добіркою зворушливих подарунків від чоловіків, які зробили їх своїми руками. Їх другі половинки були просто у захваті від такої чуйності. Головне у такому презенті не його ціна, а увага коханого, який справді вклав у нього всю свою душу.

Читайте також: Пара з Арканзасу відсвяткувала 80-річчя весілля: у чому секрет їх стосунків

Жінка написала власний твір, проте не мала змоги видати його. Тож чоловік зробив для неї справжню книгу!

Фото Reddit CommZod

Чоловік відновив старі спогади

"Сьогодні 5-а річниця весілля. Я відновив дитячу конячку-гойдалку моєї дружини для нашої новонародженої дочки".

Фото Reddit TheAgreeableCow

Усе для коханої

"Ми орендуємо будинок і не можемо зробити власний сад. Мій чоловік побудував для мене ці наземні грядки, щоб я висадила перець".

Фото Reddit catsandkiki

Жінка неймовірно зраділа, коли повернулась додому і побачила туалетний столик, який її чоловік зробив власноруч

Фото Reddit take_me_home_tonight

Різдвяний подарунок для дружини – незвичайний столик з місцем для багаття посередині

Фото Reddit goodlyearth

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

Чоловік зроби коханій дерев'яний тримач для книги, щоб їй було зручніше читати

Фото Reddit Nextdy

Влаштував дружині релакс

"Сьогодні мій День народження. Мій чоловік натягнув ковдру в вітальні, придбав мій улюблений серіал і пляшку вина. Він чудовий чоловік"

Фото Reddit fairy_tear

До теми: 7 секретів ідеального сніданку у ліжко: корисні поради

Виконав бажання

"Я так хотіла гарну вінтажну драбину, щоб повісити усі свої пледи, але мені не вистачало коштів. Мій чоловік зробив мені її своїми руками. Обожнюю її!"

Фото Reddit bethdubv

Найкращий подарунок дружині – самому побудувати для неї власну сауну

Фото Reddit Burbujitas-

Милий подарунок від чоловіка-кухаря: торт із фігурками з улюбленого мультфільму, Губки Боба і Патріка

Фото Reddit heyemma7