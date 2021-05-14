Предлагаем насладиться подборкой трогательных подарков от мужчин, которые сделали их своими руками. Их вторые половинки были просто в восторге от такой чуткости. Главное в таком презенте не его цена, а внимание любимого, который действительно вложил в него всю свою душу.
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Женщина написала собственное произведение, однако не могла издать его. Поэтому муж сделал для нее настоящую книгу!
Фото Reddit CommZod
Муж восстановил старые воспоминания
"Сегодня пятый годовщина свадьбы. Я восстановил детскую лошадку-качалку моей жены для нашей новорожденной дочки".
Фото Reddit TheAgreeableCow
Все для любимой
"Мы арендуем дом и не можем сделать собственный сад. Мой муж построил для меня эти наземные грядки, чтобы я высадила перец".
Фото Reddit catsandkiki
Женщина невероятно обрадовалась, когда вернулась домой и увидела туалетный столик, который ее муж сделал собственноручно
Фото Reddit take_me_home_tonight
Рождественский подарок для жены – необычный столик с местом для костра посредине
Фото Reddit goodlyearth
Мужчина сделай любимой деревянный держатель для книги, чтобы ей было удобнее читать
Фото Reddit Nextdy
Устроил жене релакс
"Сегодня мой День рождения. Мой муж натянул одеяло в гостиной, купил мой любимый сериал и бутылку вина. Он замечательный человек"
Фото Reddit fairy_tear
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Выполнил желание
"Я так хотела хорошую винтажную лестницу, чтобы повесить все свои пледы, но мне не хватало средств. Мой муж сделал мне ее своими руками. Обожаю ее!"
Фото Reddit bethdubv
Лучший подарок жене – самому построить для нее собственную сауну
Фото Reddit Burbujitas-
Милый подарок от мужчины-повара: торт с фигурками из любимого мультфильма, Губки Боба и Патрика