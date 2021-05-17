Все знают, что тем религии, политики и разговоров о бывших стоит избегать. Однако мы составили копьем еще 6 тем, о которых лучше забыть, если вы хотите, чтобы ваше первое свидание прошло на высшем уровне.

Читайте также: Не бойтесь отказать: 6 ситуаций, в которых необходимо сказать "нет"

1. Проблемы друзей и родственников

Без разговоров о семье и окружении на первом свидание вряд ли обойдется. Однако не сбрасывайте на него сразу мешок проблем ваших родных: какой у сестры плохой муж, проблемы с начальником у подруги, а отец не может найти работу. Человек еще ничего не знает об этих людях, и ему вряд ли будет интересно слушать об их проблемах.

2. Сплошной негатив

Вы оба пришли на свидание развлечься, приятно провести время и узнать больше друг о друге. Поэтому не желательно обсуждать что-то вроде криминальных новостей, высоких цен, болезней и т.д. Даже если у вас был не лучший день, попробуйте забыть обо всем плохом и просто насладиться веселой беседой с новым человеком.

Разговор на первом свидании должна быть положительным / Freepik

3. Хвастаться своим финансовым состоянием

Каждый хочет на первом свидании показать себя с лучшей стороны, и умение зарабатывать деньги еще никого не выставляло в плохом свете. Но человек, который постоянно рассказывает о своих заработках , оставляет после себя неприятное впечатление и кажется слишком самовлюбленным.

В конце концов, мы влюбляемся в людей не из-за их финансового состояния, поэтому слишком акцентировать на этом внимание не стоит.

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

4. Психологические проблемы

Конечно, человек имеет право знать, если у вас есть серьезные проблемы, которые вы прорабатываете с психологом. Но лучше поговорить об этом позже, когда вы будете чувствовать, что уже стали близки. На первом свидании он просто не будет знать, что ему делать с этой информацией , сочувствовать вам поддерживать.

Не говорите только о собственных проблемах / Фото Unsplash

5. Слишком серьезные намерения

Это может быть мужчина вашей мечты, однако не спешите сообщать ему о том, какого цвета будут обои в вашем доме, куда вы будете ездить в отпуск и как лучше называть вашу маму. Первое свидание – это только знакомство. Говорить о будущем стоит позже, когда вы будете в тесных отношениях. Иначе человек может вас просто не понять.

6. Секс

Говорить на интимные темы на первом же свидании допустимо, если вы оба искали себе партнера на одну ночь. В противном же случае лучше сразу не открывать всех карт. Разговоры о сексе могут смутить человека, он будет чувствовать себя некомфортно и атмосфера вечера станет напряженной.



