Конечно, не стоит закрываться в себе и говорить "нет" на любое предложение. Новые возможности, путешествия и знакомства – все это раскрашивает жизнь яркими красками, дарит ценный опыт и впечатления. Однако в некоторых ситуациях просто необходимо научиться четко отказывать, чтобы не навредить самому себе.

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1. Вы ставите комфорт другого выше своего

Вы все чаще пренебрегаете собственными интересами и идете на уступки человеку, ведь боитесь его обидеть или вам кажется, что ему сейчас это нужнее. Здоровый эгоизм никогда не бывает лишним. Подумайте, от чего вы в таких ситуациях отказываетесь, действительно ли вы идете на компромисс, или скорее просто угождаете этому человеку?

2. Вас просят выполнить чужую работу

В любом коллективе бывают моменты, когда нужно подстраховать коллегу, помочь с проектом, заменить его и тому подобное. Однако различайте вынужденную помощь и ситуацию, когда вами сознательно манипулируют и используют. Важно вовремя установить личные границы и в определенный момент отказать коллеге выйти за нее в выходной – позже скажете себе "спасибо" за это.

Не делайте за других их работу / Фото freepik

3. Когда у вас нет времени

Когда вы соглашаетесь на одни вещи, вы сознательно отказываетесь от других. У вас распланирован график по минутам, а человек просит в ваш законный час обеда взять дополнительное время работы? Смело говорите "нет", ведь соглашаясь на, возможно, шанс чуть больше заработать, вы отказываете себе в отдыхе.

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4. Вы устали

Если на вечер у вас запланирована вечеринка, свидание или другая активность, а вы смертельно устали за день, не стесняйтесь, позвоните и перенесите встречу или вообще откажитесь. Ваше здоровье важнее, чем обида отдельного человека. И насколько хорошо вы проведете вечер, если глаза закрывать от усталости, а вы будете мечтать о теплой кроватке вместо танцев?

Говорите "нет", если вы устали / Фото Pexels

5. Вам что-то навязывают

Сколько раз вы были в ситуациях, когда консультант магазина 10 минут так расхваливает товар, что уже и неудобно отказать ему? Сказать "нет" в такой ситуации достаточно трудно, ведь "человек же старался". Однако отказываться от услуг или товаров, которые вам не нужны, – это нормально, напоминайте себе об этом.

6. Вы просто не хотите

Да, это тоже причина, хотя многим людям кажется, что отказаться пойти с друзьями гулять из-за банального "не хочу" – это невежливо. Однако лучше честно признаться, что вы внутренне просто не хотите идти в кино, кафе или парк, а хотите просто провести время с собой. Будьте искренни с людьми, а не выдумывайте отговорки.