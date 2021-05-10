Звісно, не варто закриватись у собі та казати "ні" на будь-яку пропозицію. Нові можливості, подорожі та знайомства – усе це розмальовує життя яскравими фарбами й дарує цінний досвід та враження. Проте у деяких ситуаціях просто необхідно навчитись чітко відмовляти, щоб не нашкодити самому собі.

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1. Ви ставите комфорт іншого вище за свій

Ви все частіше поступаєтесь власними інтересами і йдете на поступки людині, адже боїтесь її образити або вам здається, що їй зараз це потрібніше. Здоровий егоїзм ніколи не буває зайвим. Подумайте, від чого ви у таких ситуаціях відмовляєтесь, чи дійсно ви йдете на компроміс, чи радше просто догоджаєте цій людині?

2. Вас просять виконати чужу роботу

У будь-якому колективі бувають моменти, коли потрібно підстрахувати колегу, допомогти з проєктом, замінити його тощо. Проте розрізняйте вимушену допомогу і ситуацію, коли вами свідомо маніпулюють і використовують. Важливо вчасно встановити особисті кордони та в певний момент відмовити колезі вийти за неї у вихідний – пізніше скажете собі "дякую" за це.

Не робіть за інших їх роботу / Фото freepik

3. Коли у вас немає часу

Коли ви погоджуєтесь на одні речі, ви свідомо відмовляєтесь від інших. У вас розпланований графік по хвилинах, а людина просить у вашу законну годину обіду взяти додатковий час роботи? Сміливо кажіть "ні", адже погоджуючись на, можливо, шанс трохи більше заробити, ви відмовляєте собі у відпочинку.

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4. Ви втомилися

Якщо на вечір у вас запланована вечірка, побачення чи інша активність, а ви смертельно втомились за день – не соромтесь, подзвоніть і перенесіть зустріч чи взагалі відмовтесь. Ваше здоров'я важливіше, аніж образа окремої людини. Та й наскільки добре ви проведете вечір, якщо очі закриватимуть від втоми, а ви мріятимете про тепле ліжечко замість танців?

Кажіть "ні", якщо ви втомились / Фото Pexels

5. Вам щось нав'язують

Скільки разів ви були у ситуаціях, коли консультант магазину 10 хвилин так розхвалює товар, що вже й незручно відмовити йому? Сказати "ні" у такій ситуації досить важко, адже "людина ж старалась". Проте відмовлятись від послуг чи товарів, які вам не потрібні, – це нормально, нагадуйте собі про це.

Ви просто не хочете

Так, це теж причина, хоча багатьом людям здається, що відмовитись піти з друзями гуляти через банальне "не хочу" – це неввічливо. Проте краще чесно зізнатись, що ви внутрішньо просто не маєте бажання йти у кіно, кафе чи парк, а хочете просто провести час із собою. Будьте щирі з людьми, а не вигадуйте відмовки.