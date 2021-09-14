Чудодійний негатив: як правильно скаржитися, щоб почуватися краще

Жалітися – це корисно, стверджують науковці. Розкажемо, як нарікання на проблеми допоможе подолати емоційну кризу та знайти сили рухатися далі.

Авторки книги “Мистецтво мріяти” Барбара Шер та Енні Готтліб вважають, що не варто приховувати своє незадоволення та намагатися тримати все в собі. Дозвольте собі виплеснути весь негатив, головне – навчитися робити це правильно.

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3 кроки, щоб почуватися краще

За словами науковиць, людина не може і не має почуватися добре повсякчас. Тож коли ви відчуваєте страх, біль чи розчарування – сміливо скаржтеся, ваш організм цього потребує.

Психологині пропонують 3 кроки до полегшення тягаря на серці та радять послуговуватися ними кожен раз, коли вам погано.

Оберіть проблему

Виділіть одну ситуацію, яка вас турбує найбільше. Це може бути будь-що: нестача грошей, погіршення стосунків з близькими чи конфлікт у маршрутці. Подумайте про те, що це – цілком серйозна перешкода на шляху до вашої мети.

Візуалізуйте

Якщо вам важко сконцентруватися на чомусь одному, запишіть на аркуші паперу ваші думки щодо неприємностей. Для кращого ефекту пишіть серйозно, сумно чи трагічно.

Кепкуйте досхочу

Потрохи просувайтеся у ваших роздумах. Починайте насміхатися з ситуації, не бійтеся кепкувати з себе та своїх негативних емоцій. Дайте собі волю та знущайтеся з проблем як хочеться вам – чим більше цинізму, сарказму та перебільшень, тим краще.

Чому це дієво

Шер та Готтліб вважають, що таким чином людина може виплеснути з себе весь негатив, який з часом накопичується. Це допоможе звільнити місце для енергії та позитивних емоцій. Психологині називають цей метод силою негативного мислення.



Кепкування над проблемами допомагає звільнитися від негативу/ Фото Unsplash

Вони порівнюють викид негативних емоцій з вихованням дитини: якщо дозволити малюку побешкетувати та виплеснути енергію, то згодом він буде посидючим та слухняним під час нудної справи.

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