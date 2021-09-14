Чудодейственный негатив: как правильно жаловаться, чтобы чувствовать себя лучше

Жаловаться – это полезно, утверждают ученые. Расскажем, как сетование на проблемы поможет преодолеть эмоциональный кризис и найти силы двигаться дальше.

Авторы книги "Искусство мечтать" Барбара Шер и Энни Готтлиб считают, что не стоит скрывать свое недовольство и пытаться держать все в себе. Позвольте себе выплеснуть весь негатив, главное – научиться делать это правильно.

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3 шага, чтобы чувствовать себя лучше

По словам ученых, человек не может и не должен чувствовать себя хорошо постоянно. Поэтому когда вы испытываете страх, боль или разочарование – смело жалуйтесь, ваш организм в этом нуждается.

Психологи предлагают 3 шага к облегчению бремени на сердце и советуют пользоваться ими каждый раз, когда вам плохо.

Выберите проблему

Выделите одну ситуацию, которая вас беспокоит больше всего. Это может быть что угодно: нехватка денег, ухудшение отношений с близкими или конфликт в маршрутке. Подумайте о том, что это – вполне серьезное препятствие на пути к вашей цели.

Визуализируйте

Если вам трудно сконцентрироваться на чем-то одном, запишите на листе бумаги ваши мысли относительно неприятностей. Для лучшего эффекта пишите серьезно, грустно или трагично.

Насмехайтесь вволю

Понемногу продвигайтесь в ваших размышлениях. Начинайте насмехаться из ситуации, не бойтесь смеяться над собой и своими негативными эмоциями. Дайте себе волю и мучайте проблемы как хочется вам – чем больше цинизма, сарказма и преувеличений, тем лучше.

Почему это действенно

Шер и Готтлиб считают, что таким образом человек может выплеснуть из себя весь негатив, который со временем накапливается. Это поможет освободить место для энергии и положительных эмоций. Психологи называют этот метод силой негативного мышления.

Насмешка над проблемами помогает освободиться от негатива / Фото Unsplash

Они сравнивают выброс негативных эмоций с воспитанием ребенка: если позволить малышу пошалить и выплеснуть энергию, то впоследствии он будет усидчивым и послушным во время скучного дела.

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Критика метода: действительно ли жалобы помогают