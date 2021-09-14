Чудодейственный негатив: как правильно жаловаться, чтобы чувствовать себя лучше
Источник:Психологическая студия СЕНС
Жаловаться – это полезно, утверждают ученые. Расскажем, как сетование на проблемы поможет преодолеть эмоциональный кризис и найти силы двигаться дальше.
Авторы книги "Искусство мечтать" Барбара Шер и Энни Готтлиб считают, что не стоит скрывать свое недовольство и пытаться держать все в себе. Позвольте себе выплеснуть весь негатив, главное – научиться делать это правильно.
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3 шага, чтобы чувствовать себя лучше
По словам ученых, человек не может и не должен чувствовать себя хорошо постоянно. Поэтому когда вы испытываете страх, боль или разочарование – смело жалуйтесь, ваш организм в этом нуждается.
Психологи предлагают 3 шага к облегчению бремени на сердце и советуют пользоваться ими каждый раз, когда вам плохо.
- Выберите проблему
Выделите одну ситуацию, которая вас беспокоит больше всего. Это может быть что угодно: нехватка денег, ухудшение отношений с близкими или конфликт в маршрутке. Подумайте о том, что это – вполне серьезное препятствие на пути к вашей цели.
- Визуализируйте
Если вам трудно сконцентрироваться на чем-то одном, запишите на листе бумаги ваши мысли относительно неприятностей. Для лучшего эффекта пишите серьезно, грустно или трагично.
- Насмехайтесь вволю
Понемногу продвигайтесь в ваших размышлениях. Начинайте насмехаться из ситуации, не бойтесь смеяться над собой и своими негативными эмоциями. Дайте себе волю и мучайте проблемы как хочется вам – чем больше цинизма, сарказма и преувеличений, тем лучше.
Почему это действенно
Шер и Готтлиб считают, что таким образом человек может выплеснуть из себя весь негатив, который со временем накапливается. Это поможет освободить место для энергии и положительных эмоций. Психологи называют этот метод силой негативного мышления.
Насмешка над проблемами помогает освободиться от негатива / Фото Unsplash
Они сравнивают выброс негативных эмоций с воспитанием ребенка: если позволить малышу пошалить и выплеснуть энергию, то впоследствии он будет усидчивым и послушным во время скучного дела.
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Критика метода: действительно ли жалобы помогают
- В отличие от Шер и Готтлиб психолог Джеффри Лор уверен, что постоянные беспочвенные жалобы и нытье негативно влияют на физическое состояние человека и его окружение. Ученый считает, что выплескивать гнев так же безрезультатно, как эмоционально выражаться в замкнутом пустом помещении.
- Его поддерживает ученый Стивен Партон. Он утверждает, что негативные мысли порождают негативные мысли. Чем больше человек зацикливается на проблемах, тем больше его мозг зацикливается на возможном будущем негативе. Как результат – постоянная подавленность и грусть.
- Из-за жалоб в организме повышается гормон стресса – кортизол. Партон считает, что он вредит обучению, ухудшает память и ухудшает иммунитет. Таким образом человек подвергает себя проблемам со здоровьем и рискует получить хронические болезни.