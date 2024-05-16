5 секретних місць зберігання речей у вашому будинку, які ви недооцінюєте

Навіть якщо регулярно позбавлятися зайвого та вести мінімалістичний спосіб життя, буває важко знайти місця вдома, щоб розмістити усі речі.

Про п'ять секретних місць для зберігання речей, на які ви, мабуть, не звертаєте достатньої уваги у своєму житлі, розповідаємо далі.

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Порожня валіза

Пакувати валізи можна не тільки для подорожей. Їх також можна перепрофільовуючи для зберігання сезонного одягу.

Це особливо корисно буде для людей, які живуть у квартирах або не мають достатнього місця в шафах.

Просто складіть туди непотрібний одяг та змінюйте його зі зміною сезонів.

Простір під ліжком

Якщо у вас дійсно мало місця, не варто відмовлятись від простору під ліжком. Його можна ефективно використовувати для розміщення тренажерного обладнання, до прикладу килимків для йоги чи гантель, а також для зберігання одягу чи постільної білизни, якщо спакувати їх у контейнери.

Верхня частина шафи

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto . Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Верхні полиці шаф часто не використовуються. Насправді ж вони є ідеальним рішенням для зберігання валіз, коробок із сувенірами та інших предметів, які не потрібні щодня.

Стіни

Стіни корисні для зберігання предметів, до яких вам потрібен легкий і частий доступ.

Встановлення настінних гачків, полиць і коротких сталевих стрижнів збільшує простір у місцях, де вам може знадобитися повісити сумки чи гаманці, кухонні рушники чи рукавиці, парасолі чи капелюхи та навіть ключі.

Двері

Двері забезпечують багато можливостей для зберігання, особливо для ванної кімнати. За допомогою кількох гачків на них можна повісити халат, рушники чи туалетні приналежності для гостей.

Крім того, варто звернути увагу не тільки на міжкімнатні двері, але й на ті, що відкривають шафи. У ванній вони можуть стати ідеальним місцем для зберігання фена, засобів для волосся чи засобів для чищення, якщо прикріпити прозорий клейкий контейнер зсередини.

Також можна розмістити гачок всередині кухонної шафи, щоб зберігати такі речі, як кухонні рушники або щітки для чищення.