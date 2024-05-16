О пяти секретных местах для хранения вещей, на которые вы, видимо, не обращаете достаточного внимания в своем жилье, рассказываем далее.

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Пустой чемодан

Паковать чемоданы можно не только для путешествий. Их также можно перепрофилировать для хранения сезонной одежды.

Это особенно полезно будет для людей, которые живут в квартирах или не имеют достаточного места в шкафах.

Просто сложите туда ненужную одежду и меняйте ее со сменой сезонов.

Пространство под кроватью

Если у вас действительно мало места, не стоит отказываться от пространства под кроватью. Его можно эффективно использовать для размещения тренажерного оборудования, к примеру ковриков для йоги или гантель, а также для хранения одежды или постельного белья, если упаковать их в контейнеры.

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Верхние полки шкафов часто не используются. На самом деле они являются идеальным решением для хранения чемоданов, коробок с сувенирами и других предметов, которые не нужны ежедневно.

Стены

Стены полезны для хранения предметов, к которым вам нужен легкий и частый доступ.

Установка настенных крючков, полок и коротких стальных стержней увеличивает пространство в местах, где вам может понадобиться повесить сумки или кошельки, кухонные полотенца или перчатки, зонты или шляпы и даже ключи.

Двери

Двери обеспечивают много возможностей для хранения, особенно для ванной комнаты. С помощью нескольких крючков на них можно повесить халат, полотенца или туалетные принадлежности для гостей.

Кроме того, стоит обратить внимание не только на межкомнатные двери, но и на те, что открывают шкафы. В ванной они могут стать идеальным местом для хранения фена, средств для волос или средств для чистки, если прикрепить прозрачный клейкий контейнер изнутри.

Также можно разместить крючок внутри кухонного шкафа, чтобы хранить такие вещи, как кухонные полотенца или щетки для чистки.