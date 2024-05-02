Как наиболее эффективно убирать в шкафу и сортировать запасы одежды, чтобы держать гардероб упорядоченным, рассказываем далее.

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Определите свой стиль

Если ваша цель – систематизировать свой гардероб так, чтобы он точно отражал ваш стиль, стоит остановиться, чтобы сформировать видение идеального гардероба.

К примеру, создайте виртуальные доски стилей для вашей новой весенне-летней коллекции, пользуясь Pinterest как источником вдохновения для этой деятельности.

Во время переборки гардероба обращайтесь к своей доске, спрашивая себя, соответствуют ли предметы стиля, который вы хотите создать для себя. Если что-то очень очевидно не подходит, лучше – отпустить эту вещь,

– говорит советник по персональному стилю Джордан Столч.

Выделите основные элементы

Стилист Грейс Томас объясняет, что первый шаг в любой уборке гардероба, – это собрать то, что вы носите чаще всего, и отделить это от остального.

Если вы идете на ужин или одеваетесь на работу, к каким вещам вы всегда обращаетесь в первую очередь? Это должна быть одежда, обувь и аксессуары. Вы можете увидеть, какие цвета, принты, силуэты и фасоны составляют ваш текущий стиль, и это поможет быстрее фильтровать остальные вещи,

– делится эксперт.

Важно оставлять вещи, которые действительно будете носить / Фото Freepik

Разделите всю одежду на категории

Вместо того чтобы делить свой гардероб на две кучи – хранить и выбрасывать, модный эксперт и стилист Наина Сингла советует создать четыре кучи вещей: сохранить, подарить, продать и "возможно".

Начните вытаскивать предметы один за другим, примеряйте их и начинайте организовывать свои категории. После того, как кучи будут завершены, положите предметы для продажи и пожертвования в отдельные пакеты. Затем попробуйте еще раз стопку "возможно" и решите, что оставить, подарить или продать,

– рекомендует женщина.

Откажитесь от лишней джинсовой ткани

По словам фэшн-стилиста и блогера Тары Вест, когда дело доходит до джинсового ящика, меньше значит лучше. Лучше всего вообще ограничиться лишь тремя парами.

Большую тройку можно разбить на оттенки – один темный оттенок, один светлый оттенок и одна белая пара, или, если ваш стиль больше склоняется к трендам, можно выбрать три разных стиля, например, одни широкие джинсы, одни – с высокой талией и одну укороченную пару,

– предлагает эксперт.

Не ждите, чтобы избавиться от ненужной одежды

Подержанные вещи можно сдавать на переработку, отдавать благотворительным организациям, продавать на распродажах или передавать знакомым. Есть также некоммерческие организации, которые готовы принимать ткань и текстиль в любом состоянии.

Секрет в том, чтобы не откладывать это дело, и не засорять шкаф тем, чтобы больше не подходит.