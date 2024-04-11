Именно поэтому психологи советуют каждый сезон проводить расхламление и выбрасывать все ненужные вещи. Как быстро разобрать хлам и легко попрощаться с ненужными вещами – далее в материале.
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Почему беспорядок негативно влияет на психику
Ученые провели немало исследований, которые продемонстрировали, что беспорядок и хаос дома или на рабочем месте напрямую влияет на психику. Психологи также утверждают, что многие люди начинают убирать, чтобы собраться с мыслями или успокоиться после стрессовой ситуации. Специалисты говорят, что это естественные процессы, а беспорядок – только ухудшает самочувствие как физическое, так и психическое.
Ухудшает память, портит пищевые привычки, снижает контроль над реакциями. Бардак увеличивает риск развития аффективных расстройств и мешает концентрации внимания, принятию решений. Он подавляет креативность, снижает производительность и истощает энергию,
– отметил доктор Фейт Коулман.
Специалисты отмечают, что беспорядок также может влиять на отношения между партнерами. И влияние этот – не в лучшую сторону. Психологи отмечают, что немало исследований уже продемонстрировало, что жизненное пространство человека – это его "психологический дом", и если в нем беспорядок – то личность будет иметь плохие ощущения.
Не стоит жалеть о выброшенных вещах / Фото Freepik
Исследования также подтверждают, что беспорядок имеет более сильное влияние на женщин, ведь у них повышается гормон стресса – кортизол. Более того, у некоторых личностей даже может развиться депрессия. На мужчин же беспорядок имеет меньшее влияние.
В общем, избавления от ненужных вещей и организованное пространство положительно влияет на человека, а именно:
- улучшает настроение, поскольку мозг расслабляется во время уборки;
- уборка помогает худеть;
- чистое пространство повышает работоспособность, человеку проще сосредоточиться;
- снижается уровень тревоги;
- сон становится лучше;
- улучшает общение.
Как эффективно и быстро избавиться от ненужных вещей
Чтобы избавиться от хлама, достаточно пользоваться несколькими простыми правилами:
- Каждая вещь должна иметь свое место в доме: правило звучит очень просто, но согласитесь, что в каждой комнате можно найти вещи, которые не на своем месте. Поэтому стоит найти для них место на полочке, ящике или в органайзере.
- Не жалейте и легко прощайтесь с вещами. Вероятно, у каждого есть вещи, которые лежат в шкафу и ждут нужного момента, который может и не наступить. Одежда, предметы быта или другие безделушки, которыми никто не пользуется и они просто пылятся, лучше спокойно отдать кому-то или выбросить. В такие моменты не стоит жалеть, а необходимо подумать о том, как эти вещи будут приносить пользу другим.
- Пакет с пакетами не такой уж и нужный. Вероятно, в каждом доме есть пакет с пакетами, но не все же они нужны. Часть из них с уверенностью можно выбросить. Кроме того, чтобы не накапливать их, можно пользоваться хозяйственными сумками или же сразу находить для использованных пакетов новое назначение.
- Не стоит покупать лишнее. Перед тем, как приобрести что-то новое, стоит задуматься, действительно ли эта вещь настолько необходима. Если же в доме уже собралась куча вещей, которая никогда не использовалась, то лучше отдать ее кому-то, кто в этом нуждается, или же выбросить или продать.
- Раз в сезон необходимо расхламлять дом. Такое простое правило поможет сделать пространство в доме чище, а ненужные вещи не будут накапливаться.