Именно поэтому психологи советуют каждый сезон проводить расхламление и выбрасывать все ненужные вещи. Как быстро разобрать хлам и легко попрощаться с ненужными вещами – далее в материале.

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Почему беспорядок негативно влияет на психику

Ученые провели немало исследований, которые продемонстрировали, что беспорядок и хаос дома или на рабочем месте напрямую влияет на психику. Психологи также утверждают, что многие люди начинают убирать, чтобы собраться с мыслями или успокоиться после стрессовой ситуации. Специалисты говорят, что это естественные процессы, а беспорядок – только ухудшает самочувствие как физическое, так и психическое.

Ухудшает память, портит пищевые привычки, снижает контроль над реакциями. Бардак увеличивает риск развития аффективных расстройств и мешает концентрации внимания, принятию решений. Он подавляет креативность, снижает производительность и истощает энергию,

– отметил доктор Фейт Коулман.

Специалисты отмечают, что беспорядок также может влиять на отношения между партнерами. И влияние этот – не в лучшую сторону. Психологи отмечают, что немало исследований уже продемонстрировало, что жизненное пространство человека – это его "психологический дом", и если в нем беспорядок – то личность будет иметь плохие ощущения.



Не стоит жалеть о выброшенных вещах / Фото Freepik

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Исследования также подтверждают, что беспорядок имеет более сильное влияние на женщин, ведь у них повышается гормон стресса – кортизол. Более того, у некоторых личностей даже может развиться депрессия. На мужчин же беспорядок имеет меньшее влияние.

В общем, избавления от ненужных вещей и организованное пространство положительно влияет на человека, а именно:

улучшает настроение, поскольку мозг расслабляется во время уборки;

уборка помогает худеть;

чистое пространство повышает работоспособность, человеку проще сосредоточиться;

снижается уровень тревоги;

сон становится лучше;

улучшает общение.

Как эффективно и быстро избавиться от ненужных вещей

Чтобы избавиться от хлама, достаточно пользоваться несколькими простыми правилами: